La cúpula de la CGT recibe hoy a la misión del FMI, con la mirada puesta en el empleo

La misión del Fondo ya revisó la situación de las cuentas públicas a junio y llegó a la conclusión que no peligra el objetivo de déficit fiscal primario de 2,7% para este año. Sin embargo, la inflación anual no entraría dentro de los parámetros de 32% que se había fijado como tope. No sería, de todas maneras, un motivo para que se caiga el acuerdo. Por lo pronto, el desembolso de USD 3.000 millones previsto para el 15 de septiembre está asegurado, sumándose a los USD 15.000 millones que el organismo ya entregó a mediados de junio.