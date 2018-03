La Corte Suprema exige que se investigue al tribunal que benefició a Cristóbal López

La Corte Suprema instó a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación, en la causa por la cual está sospechado de no pagar 8 mil millones de pesos en impuestos.





Mediante un oficio firmado por los cinco jueces, solicitaron al Consejo de la Magistratura que se "arbitren los medios" para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero, y Eduardo Farah.





El texto fue dirigido a Miguel Pidecasas, presidente del Consejo, tras las sospechas del oficialismo por la actuación del tribunal. Por un lado, fue Elisa Carrió quien públicamente habló de la posibilidad del pago de coimas para firmar la liberación. Pero además, los magistrados piden que se indique si " existió alguna irregularidad en esa conformación".





Es que desde Casa Rosada plantearon la sospecha por el argumento de la Cámara, quien evitó el sorteo del juez a desempatar, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Fue Ballestero, presidente del tribunal, quien eligió a Farah porque ya había actuado en una causa sobre desvío de fondos en obras públicas. Precisamente, luego este magistrado consideró que López debía estar libre.





Días atrás, Farah se defendió de las acusaciones que lo vinculan como un juez cercano a López y al kirchnerismo, señalando sobre las críticas que le hizo el presidente Macri que "tal vez haya sido mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución, por supuesto que el Presidente tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirse un poco".





Y sobre las duras reacciones en redes y corrillos hacia su fallo, destacó que "no beneficié a Cristóbal López, ni cobré un peso, no todos somos lo mismo, yo me limito a hacer mi trabajo lo mejor que puedo, y en este caso se están cambiando las palabras de mi resolución". (Fuente: Perfil).