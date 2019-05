La convención de la UCR confirmó que sigue en Cambiemos

Con un discurso descarnado, que no desconoció la durísima situación de ajuste de la economía que está viviendo la población, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, ratificó "el instrumento que tuvimos en el 2015 para derrotar al populismo" y reconoció que "no ha sido suficiente, necesitamos más de lo que hicimos, corregir los errores garrafales que se cometieron en este Gobierno" y "construir un gran acuerdo nacional" que "logre los objetivos que no alcanzamos hasta aquí". Mauricio Macri y Marcos Peña fueron los destinatarios directos de su discurso.





El gobernador de Mendoza habló durante media hora en medio de un griterío que lo criticaba hasta el límite del insulto grosero y personal por una minoría que estaba apostada en una esquina del recinto, un grupo que ingresó sin problemas como tantos otros, y nadie intentó muy seriamente acallar.