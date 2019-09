La CGT aceptó que el pago del bono de $5.000 sea en cuotas

El co-secretario general de la CGT , Héctor Daer, aclaró que algunos sindicatos podrán aceptar que el " bono " se pague en cuotas y recordó que la suma de $5.000 será a cuenta de futuros aumentos. Los empresarios hoteleros anticiparon que no pueden afrontarlo.





"Hay que sacarle el rótulo de bono, es una recomposición salarial. Se dispone de una suma de $5.000 no remunerativos y se pueden pagar en plazos de acuerdo a las dificultades de los sectores. Hay empresas que lo pueden pagar fácilmente y pymes que tienen muchísimas dificultades", dijo el dirigente gremial en diálogo con radio Continental.





"La idea es pagarlo en una cuota para todos. La salvedad es dosificarlo en el marco de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, según el estado de ciertas actividades", agregó Daer.





"Esto tiene que pagarse en el mes de octubre, según lo que acordamos ayer. Aquellos que no los puedan pagar verán de sentarse con el sindicato y pagarlo quizás en dos cuotas", enfatizó el titular del sindicato de sanidad. "Hay una tremenda crisis y la situación financiera de una fábrica grande no es lo mismo que la de una pequeña, hay pymes que no tienen efectivo, que están paralizadas", añadió.





La CGT, las cámaras empresariales y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, acordaron que el bautizado "bono" sea a cuenta de futuros aumentos paritarios, ya sea por revisión de los acuerdos vigentes de 2019 o por los que vendrán en 2020; que no sea remunerativo; se pague a todos los trabajadores registrados del sector privado, y que sea tenido en cuenta en el medio aguinaldo de diciembre.





Pero Daer dijo que "todavía" no se discutió si va a entrar en el pago del Impuesto a las Ganancias. El decreto presidencial que habilite el pago se conocerá en los próximos días.





Los empresarios pymes mantienen sus críticas a la medida y alertaron que genera "enfrentamiento" entre comerciantes y empleados. "Los políticos y sindicalistas dan otro paso avanzando sobre el patrimonio de los privados. Viven a costa nuestra y ahora, quieren que nosotros arreglemos los desastres que ellos hacen", manifestó Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA).





La entidad llamó a comerciantes, pymes y emprendedores a realizar un acto de "rebelión fiscal" y no abonar el bono. "¿Qué persona va a mirar con buenos ojos a su empleador cuando este no le pague el bono? ¿De dónde saca la plata el comerciante para pagarlo? Que me lo expliquen Sica y Daer", subrayó Llanos, y se preguntó: "¿Cómo no vamos a querer que nuestro personal gane más? ¿Cómo hacemos nosotros para pagar sueldo, aguinaldo, vacaciones, aportes patronales y bono?".





En tanto, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) aseguró que está "imposibilitada de cumplir con una eventual imposición de pago" de $5.000 a trabajadores del sector privado.





La cámara empresarias que discute paritarias con Luis Barrionuevo manifestó su "preocupación" y "desagrado" por la posibilidad de que un decreto disponga el pago, al argumentar que "interfiere abiertamente en el sistema de negociación colectiva, el modo normal en que se fijan las remuneraciones en la Argentina".