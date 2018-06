La carta de Ari Paluch: "Muchas veces por resultar gracioso, piola o seductor, actué mal"

Afortunadamente a lo largo de mi carrera puedo contar por centenares a compañeros y compañeras de trabajo con las que a través de los años me relacioné y me sigo relacionandocon afecto y camaradería. Pero hubo algunos casos donde esto no ha sucedido.





Es por eso que quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí.



Muchas veces en el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía.