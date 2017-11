La Armada sigue esperanzada: "Podrían estar en supervivencia extrema"

Ayer, en el programa de Mirtha Legrand, la diputada Elisa Carrió aseguró que "los marinos están muertos". Balbi evitó opinar sobre esas declaraciones pero dijo que "la Armada hasta tanto no tener indicios o certezas, no puede afirmar contundente algo así. Tratamos de ser respetuosos y si bien van once días de búsqueda, eso no quita que no puedan estar en una situación de supervivencia extrema". Además, añadió que "no hay ningún tiempo definido para abandonar la búsqueda. Seguimos abocados a la fase de búsqueda y rescate".