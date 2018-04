La Argentina y otros cinco países abandonan la Unasur ante la falta de resultados

Después de varios intentos por reflotar el bloque regional, la salida de los seis países representa casi un golpe de knock-out para el organismo. Es que además de no participar de las reuniones, el alejamiento significa el fin del financiamiento.





En una carta enviada al canciller de Bolivia -que ocupa la presidencia pro tempore del bloque-, los ministros de Relaciones Exteriores de los seis países, entre ellos el canciller Jorge Faurie , dijeron que dejarían de participar en las actividades de la Unasur.





"Es una institución que se olvidó de América del Sur", describió Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los asesores del presidente Mauricio Macri en materia internacional.





Según el comunicado, en la nota enviada al canciller Fernando Huanacumi argumentaron los problemas de funcionamiento del bloque. La carta "responde primero a la urgente necesidad de resolver la situación de acefalía de la organización", agregaron.





Según informaron fuentes oficiales, la falta de conducción del organismo, que se prolonga desde hace varios años, se agravó a partir de enero del último año. La Argentina, como presidente pro tempore intentó designar un secretario general -el candidato de Macri fue el embajador en Chile, José Octavio Bordón-, pero no lo logró por la falta de consenso. En todos los casos, el régimen venezolano de Nicolás Maduro y Bolivia se opusieron.





"Preocupa enormemente que no se haya alcanzado un consenso para dar por terminados los contratos del personal directivo y el jefe de gabinete de la organización", según denunciaron fuentes de la cancillería argentina.





Un "boicot" permanente





Los países que decidieron dejar la Unasur lamentaron que durante "la presidencia de la Argentina, pese a sus esfuerzos, no haya podido avanzar en su propuesta de articulación y coordinación con otros foros regionales para evitar duplicación de agendas y concentrar esfuerzos de Unasur en la consecución de los objetivos iniciales: infraestructura e integración física y energética, entre otros".





A partir de ahora, la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú no participarán en las distintas instancias del bloque regional que se creó en 2008.





"No están dadas las condiciones para adoptar decisiones en el ámbito de Unasur", aseguraron en un documento conjunto. Si bien esto significa prácticamente el final de la Unasur, Ecuador -donde funciona la sede central del bloque- está intentando sostener al bloque en el que quedaron, además de Ecuador, Venezuela y Bolivia, Uruguay, Guyana y Suriname.





Desde que fue electo, Macri siempre privilegió el funcionamiento del Mercosur sobre la Unasur, que tuvo una impronta muy fuerte durante los 12 años de kirchnerismo. De hecho, su fundación se debió al impulso del exlíder y presidente venezolano Hugo Chávez, respaldado inmediatamente por los entonces presidentes de la Argentina Néstor Kirchner y de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, con el objetivo de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.





"Cada vez que intentó hacer algo lo boicotearon", explicó un hombre con acceso al despacho presidencial. Una de las particularidades del funcionamiento de la Unasur es que todas las decisiones deben ser unánimes.





Pese al conflicto y el alejamiento de los seis países de la Unasur, el canciller boliviano, al ser consultado en Quito, dijo ayer no tener información oficial sobre la salida de los seis países y anticipó que estaba previsto convocar a una reunión de cancilleres para mayo. Cerca de Macri, por las dudas, ya anticiparon que si no se producen "cambios profundos" no participarán.





Desde que asumió, en diciembre de 2015, Macri planteó un cambio radical en la política exterior de la Argentina. Desde entonces, la Unasur dejó de ser una prioridad para el Gobierno, que se focalizó en liderar la región desde el Mercosur.





La resolución de anteayer, en definitiva, no sorprendió a nadie en la Casa Rosada. Macri ya la tenía en carpeta desde hace meses. Una de las principales razones es que el Presidente no quiere compartir nada con Maduro. De hecho, es uno de los principales detractores del régimen venezolano.

De mimado kirchnerista a abandonado





Fundación en 2008





El bloque regional fue impulsado por el expresidente Venezolano Hugo Chávez, como una forma de contrarrestar la presencia de Estados Unidos en la región. Néstor Kirchner y Lula da Silva fueron los primeros en acompañarlo.





Kirchner asume en 2010





En mayo, en la cumbre extraordinaria en Campana, se designó al expresidente Néstor Kirchner como primer Secretario General de Unasur por un período de dos años.





Salida de seis países





Cansados de los permanentes bloqueos de Venezuela y Ecuador, decidieron suspender por tiempo indefinido su participación del bloque la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.





ONU: informe sobre cárceles





El relator especial de la ONU sobre Tortura, Nils Melzer, sostuvo ayer que "hay que actuar ya o va a empeorar la superpoblación carcelaria de la Argentina", situación que definió como un aspecto central de las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.





"Hay leyes y políticas públicas que probablemente lleven a incrementar la superpoblación carcelaria en la Argentina", advirtió el experto en una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Información de la ONU, en el barrio porteño de Recoleta, al concluir su visita oficial al país iniciada el pasado 9 de abril.





(Fuente: La Nación)