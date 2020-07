Para el ministro Kulfas la minería será motor de un desarrollo "federal y sustentable"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzó hoy la mesa facilitadora del Plan Estratégico Minero con el que buscará iniciar un diálogo entre los distintos actores del sector, en busca de consensos para desarrollar la actividad con una mirada federal y sustentable.

Tenemos que apuntar al desarrollo de un sector que va a ser un protagonista de las próximas décadas pero tenemos que hacerlo bien, exhortó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo a funcionarios nacionales, representantes de la sociedad civil, empresarios y sindicalistas del sector.

En un evento celebrado de manera virtual, organizado por el secretario de Minería, Alberto Hensel, Kulfas dijo queremos desarrollar la minería en la Argentina pero tiene que ser sustentable, que tenga a la dimensión ambiental, con prevención del daño ambiental con un trabajo serio es clave".

El funcionario planteó la necesidad de que la discusión se dé sobre "bases científicas adecuadas" para producir con los resguardos necesarios del ambiente.

En ese sentido, en el evento se destacó la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi.

La minería y sus proveedores puede hacer que la Argentina tenga un desarrollo más armónico y federal, agregó Kulfas al señalar que la iniciativa apunta a una minería inclusiva, que genere desarrollo económico local, de la que participe de una cadena pyme, que se incorporen a las universidades".

El ministro auguró que la minería puede ser una actividad fundamental en el acuerdo económico y social y con un aumento de las exportaciones del país, lo que redundaría en una mejora de las restricciones de dólares.

Finalmente, Kulfas se refirió a las provincias argentinas en las que no hay actividad minera y sostuvo: tenemos que encontrar la manera de que donde no hay minería se pueda desarrollar y que eso sea en base a consensos y no a imposiciones.

A su turno, el secretario Hensel aseveró que "esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría sino el aporte de todos los sectores involucrados desde una visión amplia, impulsado por la construcción del bien común y la dignidad de la persona".

"Debemos lograr una visión consentida y articulada aun en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país", agregó Hensel.