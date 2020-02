La Justicia pidió un nuevo informe de salud a Florencia Kirchner

El Tribunal Oral Federal 5 le pidió a la defensa de Florencia Kirchner que presente un nuevo informe sobre el estado de salud de la hija de la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, quien se encuentra en Cuba desde hace un año.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el pedido fue firmado por el presidente del tribunal, Daniel Obligado, para actualizar el último parte médico que data de noviembre del año pasado. Es en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que Florencia Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de lavado de dinero.

La resolución del Tribunal fue dictada ayer a la tarde en simultáneo con una foto que Cristina Kirchner publicó la semana pasada en sus redes sociales una foto con su hija durante su último viaje a Cuba. Es la primera imagen de Florencia desde que está en ese país bajo tratamiento médico.

“El pedido de informe de salud no tiene que ver con foto es para actualizar la situación ya que el último es de noviembre”, explicó una fuente judicial.

La hija de la ex presidenta y actual vicepresidenta está en Cuba desde febrero del año pasado bajo tratamiento médico. Sufre un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores y los médicos cubanos le recomendaron el año pasado no viajar en avión para no agravar el cuadro.

Cristina Kirchner viaja casi mensualmente para visitar a su hija. La última vez fue este mes y regresó el miércoles pasado. Y Florencia tiene la obligación judicial de presentarse periodicamente en la embajada argentina en Cuba.

Cristina y Florencia Kirchner

El Tribunal Oral Federal 5, también integrado por los jueces Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, tiene a su cargo los juicios por Los Sauces y Hotesur. Se trata de dos expedientes en los que se investiga a la familia Kirchner por los alquileres de hoteles y propiedades que les hicieron a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación es que se labava dinero con el cobro de los alquileres ya que era dinero que los empresarios recibían por obras de los gobiernos de Cristina Kirchner. El juicio todavía no tiene fecha de inicio.

Florencia Kirchner abrió la semana pasada una cuenta en la red social Instagram y recordó la última vez que vio a su padre, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. “Ya, hace bastante. Principios de 2018. Mi ventana. Tengo algo con los vidrios. Con el a través. A mi padre lo vi por última vez a través de la ventana de un auto. Desde entonces empecé a fotografiar mucho a través de. Ventanas y espejos a mi alrededor, yo levantando los párpados frente a mi cámara y mi celular. Amigxs, extrañxs y objetos de mi atención. No me di cuenta hasta pasado bastante tiempo lo que estaba haciendo. La memoria también forma al ojo ¿no? ¿O a nadie más se le escapan los ojos de la cara? Los míos se van corriendo”, escribió.

Fuente: Infobae