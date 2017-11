Jurarán los 24 senadores electos, entre ellos Cristina Kirchner

Por San Luis, el ex gobernador y ex presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, asumirá su banca por tercera vez consecutiva, esta vez acompañado por María Catalfamo, mientras que por la minoría ingresará el justicialista Claudio Poggi, quien compitió en los comicios por Cambiemos.

Catalfamo reemplazará a la peronista Liliana Negre de Alonso, mientras que Poggi, ex gobernador de la provincia de San Luis, ocupará la banca que dejará el ultrakirchnerista Daniel Pérsico.