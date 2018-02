Jujuy cobrará la atención de salud a los extranjeros hasta que haya reciprocidad

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó este martes que su provincia cobrará "la atención de salud a los extranjeros" hasta que haya "acuerdos de reciprocidad" con otros países, tras advertir que si un argentino va a un hospital en el exterior "le arrancan la cabeza".





"En la medida en que no hay acuerdos de reciprocidad, nosotros hemos tomado la decisión de cobrar por todo tipo de prestación de mediana o alta complejidad", subrayó el mandatario provincial.





En declaraciones al canal TN, el radical aclaró que "las emergencias se van a atender", pero cuestionó que extranjeros no residentes se realicen "tomografías" y estudios de mediana o alta complejidad en el país, donde no "pagan impuestos".





"Hay casos en Bolivia y en Chile donde no dejan salir a argentinos de los hospitales hasta que no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones", destacó.





Para implementar el nuevo sistema, Morales adelantó que presentará un proyecto en la Legislatura provincial que comenzará a tratase la semana próxima y que espera obtener dictamen dentro de 15 días más.





En tanto, al participar en Salta del Encuentro Regional del Norte Argentino, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, Morales indicó: "Me parece que tenemos que ir hacia un sistema de reciprocidad. Mientras esto no ocurra, nosotros le vamos a cobrar la atención de salud a todos los extranjeros".





Subrayó que no se está "rompiendo ningún principio de igualdad, porque los argentinos pagan impuestos y por eso es que reciben la atención de la salud".





"Creo que pasa por una cuestión esencial que tiene que ver con la reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de la igualdad, y yo creo que no hay reciprocidad", aseguró, tras advertir que "no hay ningún país que no le cobre a los extranjeros las prestaciones de salud".





A la vez, el radical explicó que la decisión surgió durante la visita del Papa Francisco a Chile y afirmó: "Allí vimos que en Chile hay que pagar el Soapex, que es el seguro obligatorio de accidentes personales a extranjeros".





"A partir de este análisis pedí a los funcionarios del área de salud que pensemos en un seguro para cobrarle la prestación a extranjeros", expresó Morales y dijo que trabajará en pos de conseguir "convenios de reciprocidad con los países limítrofes y eventualmente otros países, por atenciones en temas de salud".





Al respecto, explicó: "Obviamente que la emergencia estará cubierta para toda persona humana, como una cuestión de garantía de derechos humanos, pero a lo que no estamos dispuestos en Jujuy es a seguir sosteniendo trasplantes y cirugías de alta complejidad que en otros países se pagan".





Sobre la situación con Bolivia, afirmó que "desde hace un par de años que se ha estado buscando un convenio de reciprocidad, que fue rechazado".





(Diario Uno)