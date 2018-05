Juan Manuel Urtubey: "Yo no hubiera ido al FMI"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habló hoy luego de su reunión con el presidente Mauricio Macri para tratar el proyecto de ley que está en el Congreso por el las tarifas de los servicios públicos.

"Yo propuse una alternativa diferente, el presidente no está de acuerdo con el proyecto que estamos hablando; mi propuesta es bajar el IVA a residenciales y PyMES y avanzar en transferir a CABA y Buenos Aires las empresas Edesur, Edenor y AySA", en A24.

Urtubey justificó la presentación de un nuevo proyecto: "El gobierno ya anunció que va a vetar el proyecto actual que viene de Diputados, ¿qué sentido tiene avanzar con ese proyecto?".

"Me parece importantes es discutir el costo de la generación de energía, además de discutir el costo del transporte y de los impuestos", agregó.

Sobre el acuerdo con el FMI: "Yo no hubiera ido con el Fondo, pero el Presidente me aseguró que no hay un condicionamiento sobre políticas determinadas, sí lo hay con bajar niveles de déficit, lo cuál es lógico. Lo que la Argentina necesita es entender que las soluciones de nuestros problemas no tienen que venir de afuera".