Juan Darthés dijo que fue la actriz la que se le insinuó: "Yo nunca violé a nadie"

"No pasó, no existió nunca", dijo sobre la acusación de Fardín. Y afirmó: "Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. '¡Estás loca!', le dije. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?". Además, sostuvo que fue la actriz —quien era apenas una adolescente cuando sucedió el hecho— fue quien se le "insinuó", tratando de besarlo, pese a que estaba de novia con otra actor, Juan Gilera, siempre según la palabra del actor.





"Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaran que no hablara". El actor aseguró entonces que llegó a tener "pensamientos muy oscuros". "Ya está, yo estoy muerto", declaró, tanto "cívicamente" como en su carrera artística. "Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad: yo nunca violé ni acosé a nadie". Y minutos después, agregó: "Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato".

Después de asegurar que se pondrá a disposición de la Justicia de Nicaragua, adonde Fardín radicó la denuncia ("Nunca me borré, estoy acá", resaltó), adelantó que tiene "pruebas" que podrían eximirlo, pese a que todo sucedió hace nueve años. Y pidió que se realice un razonamiento: "Si esto fuese mentira, lo que dice Thelma, ¿que pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado".





El ex actor de Simona, la ficción que encabezó en medio del escándalo por la acusación de Calu Rivero, reparó en su mujer desde hace 25 años, María Leone, y sus dos hijos adolescentes. "Quiero cuidarlos. Con ellos está todo bien. Son seres incríbles".





En rigor, una hora antes de este reportaje Darthés primero se manifestó con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor", escribió esta tarde el ex protagonista de la ficción Patito Feo, en cuya gira se dio el abuso sexual a Fardín. Además, usó ese tuit para anunciar la entrevista con Viale. "(Lo hice) para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", dijo Darthés.





Esta mañana al actor lo esperaban en Tribunales para una audiencia con Calu Rivero, en la causa que le inició a su ex compañera de Dulce Amor por "daños y perjuicios". La demandó por, según su razonamiento, haber "manchado su nombre y honor" cuando lo acusó de abuso en las grabación de escenas de sexo de la ficción que Telefe. Sin embargo, Darthés no concurrió a su cita con la Justicia.





Calu sí lo hizo. Y al salir de la audiencia, donde las partes no se pusieron de acuerdo (el juicio seguirá su curso), la actriz destacó que "hoy es un día en el que la mujer por fin ganó". Y repitió lo que sonó con fuerza el martes en el Multiteatro, en la conferencia de Thelma Fardín, convocada por el colectivo Actrices Argentina: "No es no. Mirá cómo nos ponemos".





Fuente: Infobae