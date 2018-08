José Luis Gioja defendió a Cristina y dijo: "No es una novedad el tema de la obra pública"

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja defendió a Cristina Kirchner en la causa de los "cuadernos de las coimas" y apuntó contra el Gobierno. "Es el elefante blanco que ponen para que uno no mire el incendio", aseguró y consideró que "un sector de la Justicia" es usado para "hostigar, perseguir y complicar a quienes hacen oposición" en el país. Lo curioso es que el diputado nacional comenzó diciendo que "no es una novedad el tema de la obra pública en Argentina y en muchos lugares" y rápido debió aclarar: "Yo si hubiera sabido lo hubiese dicho y denunciado. Lo que digo es que hay cosas muy raras: desde la aparición de fotocopias de cuadernos hasta un tipo muy aplicado que todos los días escribía y un día se le pierde el cuaderno...".





"Necesitamos que exista la Justicia, pero no queremos ni los shows ni los instrumentos que usa muy bien Durán Barba y su equipo para instalar temas", disparó Gioja tras la reunión del Consejo Nacional del PJ.





Para el diputado del FpV, hay una "forma de hacer Justicia muy particular" en la que "no se trata de encontrar la verdad sino de usar a un sector de la Justicia precisamente para hostigar, como hicieron con el Justicialismo, perseguir y complicar a quienes hacen oposición hoy en la Argentina".





Ante los cuestionamientos que empezó a recibir de la prensa, recalcó: "Que la Justicia haga lo que tenga que hacer, lo que no nos gusta es que el mismo juez se encargue siempre hasta de provocar tratando de investigar a quien es nuestra Presidenta de la Nación y parte del justicialismo".





Consultado por el ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, que reconoció haber recibido bolsos con dinero para "campañas políticas", respondió: "No lo sé porque hay secreto de sumario, pero lo dijo. ¿Por qué está preso el chofer o el secretario y no está preso él?"

Por último, Gioja consideró que "no se mide con la misma vara" y comparó a Cristina con Juan Domingo Perón. "En el 55 al general Perón lo imputaron y procesaron por 96 ó 97 causas. No estuvo en el exilio porque se quiso ir, sino porque lo fusilaban o lo metían preso y luego pasó y todos sabemos cómo terminó y el bien que le hizo a la Argentina. Hoy son otras las formas pero podemos hacer la comparación", concluyó.