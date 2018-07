Jorge Triaca advirtió a los Camioneros que deben pagar la multa

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, dio ayer una señal de que será inflexible con las transgresiones gremiales al aplicarle una multa millonaria al sindicato de Camioneros por incumplir una conciliación obligatoria.

"Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento", explicó el funcionario.

En declaraciones a Radio Mitre, Triaca aseguró que no hay una mirada particular sobre el gremio de Camioneros pero afirmó que nadie está por encima de la ley. "Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante", enfatizó.

El Ministerio de Trabajo sancionó este jueves al gremio de Camioneros de Hugo Moyano con una multa de $810 millones por no acatar una conciliación obligatoria.

Por medio de una notificación que giró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la Federación de Obreros del Transporte Automotor de Cargas, se resolvió dar por resuelto el "procedimiento sancionatorio" iniciado contra esa organización sindical, con motivo del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017.

En la resolución del Ministerio de Trabajo se estableció una sanción de $4.430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados a Camioneros, lo que implica una multa total de $809.790.710, según la Ley 25.212, por haber constituido una violación a la resolución dictada, la cual fue constatada por inspectores de la cartera laboral.

Tras conocida la noticia, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, expresó su malestar por la millonaria multa y afirmó que es "un apriete a través de la justicia". Y fiel a su estilo amenazó: "Que se hagan cargo y que ahora se banquen la reacción de los trabajadores".

Triaca le recordó a Moyano que el Ministerio de Trabajo tiene que velar por los trabajadores y por qué se cumpla con la ley, cosa que no ocurrió en las administraciones anteriores. "Las declaraciones de ese dirigente (por Pablo Moyano) no me importan, acá debe cumplir con la ley como todos los argentinos".

El funcionario explicó que Camioneros también incumplió con la posibilidad de hacer un descargo en dos oportunidades. "Podrían haber presentado sus razones (para incumplir la conciliación obligatoria) pero no lo hicieron. Acá se agotó la instancia administrativa. Pueden ir a la Justicia, pero primero tienen que pagar la multa", concluyó Triaca.