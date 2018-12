Isela Constantini: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

Tras la difusión de varias denuncias por violencia sexual y en medio de un fuerte debate público, la ex CEO de Aerolíneas Argentinas y General Motors (GM), Isela Costantini, dio su opinión sobre el acoso en las calles y en el ámbito laboral.





"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si te ven un decote (sic)...naturalmente los ojos se les van a ir. Será tu habilidad (para contrarrestarlo) tener una voz o hacer una presentación más fuerte", aseguró la empresaria en una entrevista realizada en el ciclo Hablemos de otra cosa, que se emite por el canal LN+.





La ejecutiva, que en el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri estuvo al frente de la aerolínea de bandera, desarrolló su visión sobre la problemática del acoso.





"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Me silbaron, iba caminando a las 11:30 de la noche; tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y una se siente como si fuera una cosa. Obviamente es una sensación muy fea, no estaba vestida para llamar la atención, pero creo que hay lugares y lugares y vestimentas y vestimentas", contó la empresaria oriunda de San Pablo, Brasil.





Cuando el periodista Pablo Sirvén le consultó sobre si su opinión era parecida a la del conductor televisivo Nicolás Repetto, quien generó controversia por un comentario similar, Costantini no dudó: "Yo creo que si te pusiste el decote, hacete cargo de lo que va a generar".