Investigan si hubo negligencia durante el operativo de rescate del ARA San Juan

El jefe de la base naval vicealmirante Luis López Mazzeo le indicó a la magistrada que en diciembre de 2017, en plena búsqueda del ARA San Juan, Inglaterra ofreció un robot minisubmarino para investigar un objeto metálico detectado por el buque chileno Cabo de Hornos, casi frente a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, el exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur rechazó el ofrecimiento sin dar explicaciones y sin consultarle al ministro de Defensa, Oscar Aguad.





"Hubo un rechazo al principio de la Armada, expresado por Srur, de que los ingleses participaran de la búsqueda", había asegurado meses atrás el ministro Aguad, en diálogo con Cada Mañana, por radio Mitre. "Nosotros dijimos que toda la ayuda sería aceptada, porque además fue un compromiso asumido con los familiares. Los ingleses pidieron un enlace en Puerto Belgrano, pero nunca jamás registramos un ofrecimiento de esta naturaleza", contó el ministro.





En ese sentido, la jueza deberá resolver si se trató de una decisión errada de Srur o si con su actitud cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En caso de haber aceptado la colaboración de Gran Bretaña con su minisubmarino la búsqueda y rescate del ARA San Juan podría haber sido más corta.





Según detalla Clarín, López Mazzeo también declaró que tradujo, leyó y entregó a Srur y Aguad un informe de la Armada de Estados Unidos, previo al análisis del organismo que monitorea los ensayos nucleares (CTBTO), que remarcaba que había existido una implosión y no había sobrevivientes. Srur rechazó esta versión y sostuvo que recibió el documento "en sobre cerrado" de López Mazzeo.





La investigación paso a paso

La magistrada Yañez recabará todo el material fotográfico y fílmico que haya recolectado la empresa Ocean Infinity. Luego llamará a un equipo de peritos que buscarán develar las causas de la implosión del ARA San Juan. También ordenará un análisis del lecho marino circundante para avanzar con hipótesis firmes sobre dónde y cómo se desató la tragedia.

La jueza pedirá un estudio de factibilidad técnica y económica para evaluar si es viable reflotar el submarino. El ministro Aguad ya expresó que la Argentina no cuenta "con equipamiento para extraer un buque de estas características". "No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar", se sinceró. De todas formas, en caso de que no se puediera reflotar, se podrían intentar alternativas para avanzar en un análisis minucioso del ARA: realizar un estudio metalográfico con rayos laser y e incluso ingresar con un robot al interior de la nave.





