Investigan a qué velocidad circulaba De la Sota antes de impactar con un camión

Mientras no cesa la conmoción por la fatídica muerte del exgobernador José Manuel de la Sota, la Justicia de Alta Gracia investiga cómo fue que se sucedieron los hechos que terminaron con ese drama vial el sábado por la noche, en la autovía de la ruta 36.





Al volante de su vehículo Volvo, De la Sota impactó presuntamente contra la parte trasera del acoplado de un camión Mercedes Benz. En las últimas horas, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, dispuso la imputación al conductor del camión por el supuesto delito de homicidio culposo (imprudencia) a tenor del artículo 306 in fine del Código Penal.





El trabajador del volante, Carlos Delera (35), se encuentra fuera de peligro, fue atendido por lesiones menores en el Hospital de Alta Gracia y no estará detenido. Este sábado fue atendido por los médicos y se lo estabilizó, ya que presentaba un estado de shock. Fue dado de alta por la tarde de este domingo.





La imputación obedece a que es el único sobreviviente del drama y es a fines de poder avanzar en la investigación. Fuentes oficiales indicaron que se trata de una figura penal endeble: el artículo 306 in fine precisamente hace referencia a sospechas leves. Por lo general, en Córdoba, todos los siniestros viales son caratulados como homicidios culposos.





¿Qué pasó?





Todo sucedió pasadas las 20, en momentos que De la Sota manejaba en sentido Río Cuarto hacia Córdoba Capital por la autovía 36, en un tramo recto a la altura del kilómetro 780 y medio.





Las primeras pericias dan cuenta de que el camión iba circulando. Está descartado que se hubiera encontrado detenido.





En esas circunstancias, De la Sota chocó con el costado derecho de su rodado contra la parte trasera del acoplado del Mercedes.





"De la Sota habría efectuado, a último momento, una maniobra para intentar evitar el impacto. Por eso, el golpe se dio sobre el lado derecho. Pero se terminó metiéndose debajo del acoplado del camión", explicó a La Voz una alta fuente del caso.





¿Iba fuerte De la Sota? No se sabe. El fiscal Peralta Ottonello ordenó una serie de pericias mecánicas para determinar cómo sucedieron los hechos. El trabajo ya comenzó en la noche del sábado y siguió este domingo. Los resultados demorarán días.





En la traza no se observan marcas típicas de frenadas. Eso no quiere decir, por ahora, que De la Sota no haya pisado el freno. Posiblemente, y eso intentan establecer los peritos, esto se deba al sistema antibloqueo de ruedas (ABS) del rodado que conducía.





El fiscal, mientras espera las pericias, ordenó que se tomen testimonios. Por ahora, la indagatoria al camionero no se efectuó.





Ambos rodados fueron secuestrados por orden judicial para la realización de pericias en la sede de Accidentología Vial.