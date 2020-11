Un integrante de la misión del FMI que está en el país dio positivo en Covid

El equipo informó de inmediato a las autoridades argentinas y ha iniciado el protocolo de aislamiento.

El equipo del FMI estuvo reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el presidente de la Cámara de diputados, Serio Massa Crédito: Ministerio del Interior Francisco Jueguen Comentar (2) Me gusta Compartir15 de noviembre de 2020 • 11:34 Uno de los integrantes de la misión del Fondo Monetario internacional (FMI) que está de visita en la Argentina dio positivo por coronavirus y, por lo tanto, deberá ser aislado. El equipo del FMI estuvo reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el presidente de la Cámara de diputados, Serio Massa, y con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, entre otras autoridades a las que visitaron la semana pasada. El equipo del FMI ya informó a todas las personas con quienes mantuvieron encuentros. "De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad acordados con las autoridades argentinas, todos los miembros del equipo del Fondo Monetario Internacional que se encuentran actualmente en Argentina se sometieron ayer a una prueba del Covid-19", informó el vocero del Fondo, Gerry Rice, en un comunicado enviado a los medios de comunicación. "Los resultados indicaron que un integrante del equipo dio positivo al Covid-19. El miembro del equipo tomará una nueva prueba hoy para confirmar la validez del resultado positivo inicial de la prueba". "Al conocer los resultados, el equipo informó de inmediato a las autoridades argentinas y ha iniciado el protocolo de aislamiento", completó Rice y agregó: "El equipo del FMI, en coordinación con las autoridades, también inició protocolos de rastreo de contactos para informar a todas las personas con las que el equipo del FMI se reunió durante la semana pasada. El miembro del equipo se encuentra actualmente asintomático y se siente bien". "El equipo continuará su trabajo y mantendrá sus reuniones previstas para la semana que viene de forma virtual", agregaron en el Fondo, que mañana tenía previstas comenzar las reuniones con la oposición, principalmente los presidentes de la coalición que forma Cambiemos. Según pudo saber LA NACION, la misión del Fondo Monetario siguió, mientras estuvo en Buenos Aires, los protocolos de seguridad y salud establecidos por las autoridades argentinas y el propio FMI. Los integrantes de la misión ya se había realizado un test antes de salir de Washington para Buenos Aires, pero volvieron a testearse ayer como parte de un protocolo programado con las autoridades locales. Fuentes del Fondo indicaron que los otros siete miembros del equipo que viajaron desde Washington, así como el personal del FMI en Buenos Aires, dieron negativo. Sin embargo, indicaron que, como medida de precaución, se volverán a realizar un test. El equipo del FMI también informó de la situación al personal del hotel en el que se hospedan Por: Francisco Jueguen