Insultos, agresiones y amenazas de abogado de CFK a un equipo de periodistas

Gregorio Dalbón brindó una entrevista picante en Nosotros a la mañana donde se enfrentó con Fabián Doman y todo su equipo en términos muy fuertes.

La discusión escaló cuando el abogado explicó que a su defendida no le llegaban las licitaciones de obra pública.

"Pero le llegaban los bolsos", lo interrumpió Sandra Borghi y provocó la furia de Dalbón.

El letrado pidió que no injurien a la expresidenta e instó a la panelista a retractarse porque "te acabás de comer un juicio. Retractate porque no le llegó ningún bolso y vas a perder el juicio".

""me retracto. Punto. No me amenace a través de la pantalla porque así se mueven", trató de disculparse Borghi.

Tras un par de cruces agresivos con un par de panelistas, Fabián Doman recogió el guante y le preguntó al abogado si Cristina es corrupta o bol#d@, lo que enfureció más al letrado que igual aclaró que no era ni una cosa ni otra.

"Le tienen un miedo a Cristina... ¿Por qué hablamos de Cristina no hablamos de la realidad del país? El aumento de la nafta", contratacó el abogado y la mesa, por un momento, le dio la razón.





Fuente: El Trece