Infectóloga del comité de expertos: "Las cuarentenas deben ser prolongadas para tener resultados aceptables"

La infectóloga Carlota Russ señaló que en la reunión que encabezó hoy el presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, analizaron la posibilidad de flexibilizar la cuarentena y algunas actividades económicas de acuerdo a los datos técnicos que evaluaron sobre las diferentes realidades de las provincias, cuando faltan tres días para que venza la prórroga del aislamiento obligatorio.

Con respecto a los criterios que los infectólogos le acercaron al Presidente, Russ señaló al canal de noticias TN que uno de ellos fue la necesidad de analizar qué lugares tendrán la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, más posibilidad de pasar a otra fase y se le brindaron datos técnicos sobre las realidades diferentes de las provincias y sobre lugares dentro de esas mismas provincias.

En cuanto a la posibilidad de reabrir algunas actividades económicas, Russ dijo que esa es la intención y por lo menos parece una probabilidad.

Tenemos un país grande y cada uno de los lugares es diferente, no es lo mismo un pueblo sin casos de coronavirus que un gran centro urbano, pero no sabemos cómo será tomada esa solución, añadió.

La especialista afirmó que, durante el encuentro con científicos y médicos que integran el comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, no se habló del tiempo y de la forma de cómo va a encarar el Presidente este tema.

Sobre cuándo se producirá el pico del brote de coronavirus, Russ aseguró que esa pregunta no se puede contestar, aunque sabemos que habrá más casos pero no sabemos si ese será el pico.

Generalmente el pico de las enfermedades respiratorias que se da en Argentina coincide con el invierno, pero este virus nos sorprendió a todos y no sabemos si va a seguir esos cánones, manifestó.

Consultada sobre los resultados del aislamiento social obligatorio, respondió que hasta ahora logramos muchos de los propósitos que eran, por ejemplo, que no hubiera un aumento de casos de manera brusca que nos impidiera tener el sistema de salud preparado.

Wuhan (China) estuvo más de 70 días de cuarentena, eso quiere decir que las cuarentenas deben ser prolongadas para tener resultados aceptables, pero cuánto tiempo no lo podemos saber, dijo y agregó: Seguramente no es una mala idea dos meses de aislamiento aunque uno no puede decir exactamente si esos dos meses serán igual, algunos sectores pueden cambiar.

Russ opinó además que los contagios en el sector de la salud obedecen a una suma de factores como por ejemplo que en algunos lugares probablemente no están todos los equipos necesarios o que el personal no está lo suficientemente entrenado para atender a pacientes con coronavirus.