Incertidumbre por la falta de indicios que permitan detectar al submarino Ara San Juan

Por otra parte, el militar explicó que en la última comunicación del miércoles pasado no se informaron novedades y que según la doctrina, si el submarino no pueden comunicarse con el comando de control en un tiempo determinado "saben que tienen que salir a superficie". Pero si hay temporal no son las mejores condiciones de navegación. Igualmente los tripulantes conocen el protocolo y el despliegue en estos casos.