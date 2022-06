Incendio en Recoleta: hay 5 muertos y 18 heridos

El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que “pese a los esfuerzos para reanimarlos” ya hay cinco muertos -tres menores y dos mujeres adultas- y 18 personas trasladadas a hospitales porteños. “Una de las mujeres falleció en el Hospital Ramos Mejía y otra, en el Hospital Fernández”, sostuvo.

Dijo, también, que quienes vivían en esta propiedad le notificaron que ocho de los afectados compartían piso y, para las 8, confirmó que el incendio estaba “controlado” y que personal del SAME revisaba el edificio para evaluar el estado de la gente que aún se encontraba en el interior.

“Estamos recorriendo piso por piso, peinando todo el edificio nuevamente, para saber si inspiraron humo o no los que quedaron en los departamentos no afectados”, manifestó. Las autoridades consignaron que en los pisos superiores al ocho no se evacuaron más víctimas.

Además, Crescenti expresó que recibieron el alerta a las seis menos diez de la mañana, que la situación se desarrolló en los pisos séptimo y octavo, y que los heridos están en los hospitales Durand, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández, Elizalde y de Niños.

Cuando comenzaron las tareas, en sus primeros intercambios con la prensa, Crescenti había revelado que entre los afectados había “cuatro o cinco menores en grave estado” en el Hospital de Niños y una embarazada, también en grave estado, trasladada al Hospital Ramos Mejía. Asimismo, que eran varios los pisos tomados. “Estamos esperando novedades en los hospitales, los están reanimando, están en paro cardiorrespiratorio”, indicó en ese momento, a la vez que reportó que 25 ambulancias trabajaron en el lugar. Por ahora se desconocen los motivos del incidente.