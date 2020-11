IFE y ATP 2021: qué pasará con el bono de $10.000

El Gobierno nacional admitió ante el Congreso que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no está contemplado en el Presupuesto 2021 aunque dio a conocer distintas posibilidades.

En el Congreso Nacional se está discutiendo el Presupuesto 2021. Hasta allí fue el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a explicar el futuro del IFE y del programa ATP.

Hasta el momento, el IFE, también conocido como bono de $10.000 ha sido pagado en tres ocasiones. Se esperaba que el IFE 4 fuese pagado en noviembre pero todo indica que será cerca de fin de año. Vale recordar que el bono nació como ayuda al personal doméstico y a los monotributistas que no podían trabajar a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus. A medida que se fueron levantando las restricciones, la vigencia del IFE comenzó a ser analizada por ANSES y los ministerios de Economía y de Desarrollo Social. Fue así que se comenzó a visualizar un cambio en el IFE 4 para hacerlo más focalizado.

Esta focalización consistiría en que el bono de $10.000 podría darse solamente en provincias o zonas en las que todavía haya aislamiento obligatorio. Esto provocaría la reducción del universo de beneficiarios ya que actualmente son unas 9 millones de personas las que cobran el IFE.

Qué pasará con el IFE y el ATP en 2021

Con la confirmación de que el IFE no continuará en el 2021, la duda pasa por si el Gobierno seguirá ayudando de alguna manera. Rigo explicó que si bien el proyecto de ley "no contiene estas previsiones", haciendo referencia al IFE y al ATP, sostuvo también que "se destinarán partidas para apoyar y acompañar una transición desde la emergencia a la situación de nueva normalidad", aseguró. Esto significa que seguirá existiendo una ayuda pero ya no en forma de los programas de IFE y ATP o al menos no sobre el primero. Sobre el IFE, la idea es acoplarlo a otro programa que esté destinado a jóvenes desocupados, mujeres mayores que hayan perdido su empleo o personas cercanas a jubilarse. En cuanto al ATP, la idea es seguir filtrando y colocando mayores requisitos a medida que las restricciones se vayan levantando y las empresas recuperándose.

¿Habrá IFE 4 antes de fin de año?

En el Gobierno nacional quieren un IFE 4 más focalizado en personas que se hayan quedado sin trabajo, pero advierten que es poco el tiempo para modificarlo por lo que hay dos opciones: trabajar a contrarreloj o pagar el IFE 4 igual que en las anteriores ediciones. "No se definió si habrá un IFE 4 tal como lo conocemos", manifestaron. A más tardar, la semana que viene las autoridades del gobierno y de ANSES se reunirán para definir cómo será y el cronograma de pagos con la idea de llegar antes de fin de año.