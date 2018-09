Hugo Yasky: "Vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica"

Miles de personas se movilizaron por el centro porteño rumbo a la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central de la jornada de protesta contra el Gobierno de Mauricio Macri.

La manifestación, convocada por el Frente Sindical que lidera Hugo Moyano, las dos CTA y organizaciones sociales de izquierda, es la antesala del cuarto paro general convocado para mañana por las centrales obreras, que se prevé contundente por la adhesión de los gremios de transporte.

En los alrededores de la Plaza de Mayo se instalaron puestos de comida, mientras que las columnas desembocaban frente a la Casa Rosada por las principales arterias, la Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Los discursos de los principales referentes

"Estamos más unidos que nunca"

"El gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica."

"El presidente de la Nación ahora está Washington. Debe tener las rodillas entumecidas, mucho tiempo de rodillas. Es trabajo insalubre."

"Esos que en Washington venden a la Argentina, al Brasil y a la región como el patio trasero. No! Este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín y a Simón Bolívar. No vamos a volver a ser colonia, ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente un botín de guerra. Vamos a reivindicar nuestros derechos."

"Altanero, soberbio y con desprecio, vetó la ley antidespidos. Pero vamos a volver. Por la ley antidespido, por la reapertura de paritarias, por los jubilados y jubiladas."

"Como lo hicimos después del golpe del '55, después de la dictadura genocida, después del desastre del neoliberalismo de los '90. Cuando el pueblo vuelve se construye la esperanza, nuestros hijos empiezan a ver que sus vidas pueden cambiar para bien, se puede terminar con la desigualdad y la injusticia."

"Nos merecemos aplaudir de pie este dÍa de lucha y el paro que mañana va a mostrarle al mundo la foto de un país que dice no. Quería una señal la señora Lagarde, quería una señal el FMI: la señal es esta, un país parando. No al FMI, no al presupuesto del FMI."





"En EEUU, a Macri le preguntaron qué pensaba sobre cómo estaban las cosas y contestó que estaba preparado para competir el año que viene. Me dio vergüenza ajena."

"No es cierto que la unica alternativa es aceptar estos gobernantes y al FMI. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino."

"Abrir la paritaria, declarar la emergencia para jubilados y trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos."

"No alcanza con un paro, hay que hacer todos los paros que hagan falta hasta que cambie el modelo. Hasta que estos tipos dejen el gobierno o gobierne quienes quieren hacerle bien a la Argentina."