Hugo Moyano: "Ratificamos el paro para el jueves"

Mañana está prevista una reunión entre ambos sectores, empresarios y trabajadores, en donde se podría desactivar la medida de fuerza si la oferta de acerca al 27% que reclama Camioneros. "Lo que vamos a hacer es un paro, no es un corte de ruta, a pesar de lo que dijo Patricia Bullrich, no vamos a hacer nada que no corresponda y si ellos (en relación a las fuerzas de Seguridad) hacen algo y y lastiman a un trabajador después decidiremos lo que haremos".