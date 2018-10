Hugo Moyano cargó las tintas contra Urtubey: "Es de Cambiemos"

"El tendrá los motivos. Estaba con problemas de salud. Estuve hablando con él y me dijo que estuvo internado. No se encontrará cómodo ni debe ser cómodo estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo. Sentía la incomodidad de estar ahí y tomó la decisión", indicó el líder sindical en diálogo con radio La Red.