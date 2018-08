Hubo 20 encuentros del hombre de Pescarmona con Baratta

Francisco Valenti, el ex mano derecha del poderoso empresario Enrique Pescarmona, se reunió 20 veces con Roberto Baratta entre febrero de 2008 y julio de 2015, según consta en el expediente del juez Claudio Bonadio en el que investiga las coimas o retornos pagados por empresarios al gobierno kirchnerista por la concesión de obras públicas y energía.





Los encuentros fueron extraídos por el juez de las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Baratta, (entonces mano derecha de Julio De Vido), quien durate 7 años registró con extraña aplicación cada uno de los movimientos que realizaba en el Toyota Corolla.





Bolsos, dólares y vino





De los 20 encuentros, en siete ocasiones Centeno anotó el monto exacto del dinero entregado por Valenti, por un total de 2.885.000 dólares. En otras ocho veces escribió la entrega cajas de vino y bolsos sin precisar la suma y otras 5 veces anotó sólo encuentros.





La mayoría de los encuentros se produjeron en el hotel Feir's Park, de calle Esmeralda 1366, en Recoleta. En sus minuciosas anotaciones, Centeno registra cuatro encuentros con un tal Lazarte, en obvia alusión a Nelson Lazarte, un empleado multifunción de Baratta.





Centeno también menciona a un tal Muñoz, en posible alusión a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y sobre quien se investigan presuntas inversiones inmobiliarias por 70 millones de dólares en Nueva York y Miami.





Esa única mención a Muñoz, se produjo el 23 de septiembre de 2008, cuando Çenteno escribió que "Baratta y Gómez recibieron aproximadamente ciento cincuenta mil dólares (U$S 150.000,00) y una caja de vinos, que luego se lleva a Muñoz a Uruguay junto con otra recaudación". No se sabe si Gómez es Fabián Gómez, jefe de los custodios de De Vido, o Hernán Gómez, asesor del mismo ministro.





Francisco Rubén Valenti fue detenido el sábado 4 de agosto en el aeropuerto de Ezeiza por personal de Migraciones cuando se bajó del vuelo EK 247 de Emirates, proveniente de Dubai.





El lunes 6 por la noche y la mañana del martes 7, Valenti, asistido por el abogado Marcelo Nardi fue indagado por Bonadio y por el fiscal Carlos Stornelli, sobre la presunta entrega de dinero a Baratta a nombre de Industrias Metalúrgicas Pescarmona.



Este es el texto del expediente:





Dr. Francisco Rubén Valenti, realizó pagos por "IMPSA S.A." – "Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F", habiéndose reunido con Baratta en el hotel "Feir's Park" ubicado en Esmeralda 1.366 en la CABA los días 8 y 28 de febrero de 2008; 8 de abril de 2008; el 29 de mayo de 2008; el 11 de julio de 2008 Baratta retira de "Feir's Park" un paquete; el 2 de septiembre de 2008; el 28 de octubre de 2008 Baratta retira caja de vino y bolso de dinero como todos los meses; el 11 de diciembre de 2008 Barratta retira el dinero; el 4 de marzo de 2009 también retira dinero; el 4 de junio de 2009 retira un bolso con dinero; también el 20 de agosto de 2009 Baratta recibe un paquete con dinero y una caja de vinos; el 23 de septiembre de 2008 Baratta y Gómez recibieron aproximadamente ciento cincuenta mil dólares (U$S 150.000,00) y una caja de vinos, que luego se lleva a Muñoz a Uruguay junto con otra recaudación; el 7 de diciembre de 2009 Baratta recibe doscientos mil dólares (U$S 200.000,00) y una caja de vinos; el 27 de enero de 2010 Baratta retira doscientos mil doláres (U$S 200.000,00) y una caja de vinos; el 22 de abril de 2010 Baratta y Lazarte reitran un bolso con ciento treinta y cinco mil dólares (U$S 135.000,00) y caja con vinos; el 26 de julio de 2013 Libertad 1535 CABA reciben un bolso de dinero; el 1 de septiembre de 2010 al Hotel "Feirs Park" de Esmeralda 1366 al 2° subsuelo , donde lo esperaba el chofer de Valenti y lo acompaño hasta la habitación, luego bajo el Lic. Baratta con Valenti, y traía un bolso con dinero con 700.000 U$S (seticientos mil dólares), y una caja de vino con seis botellas; el 7 de agosto de 2013 Lazarte recibe dinero en "Feir's Park" de Valenti; el 28 de mayo de 2015 Lazarte retira un millón de dólares (U$S 1.000.000,00= en "Feir's Park"; el 30 de julio de 2015 Lazarte retira un bolso con quinientos mil dólares (U$S 500.000)





Por Juan Quibar para Diario Uno