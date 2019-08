Hoy se conocerá la sentencia contra Jonathan Fabbro en el juicio por el abuso sexual de su ahijada

No obstante, en otra declaración cuyo contenido se filtró, la madre de la niña aseguró que ella le dijo sobre Fabbro: "'Viste mamá lo que los hombres tiran, eso me lo tiraba en la boca y a mí no me gustaba'". En su contra también aparecen chats de Whatsapp que el futbolista mantenía con la niña, donde le pedía que le enviara fotos.