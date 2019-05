Hot Sale 2019: viajes en cuotas y otros productos, lo más elegidos

Arrancó el Hot Sale 2019, con el desafío de remontar las ventas en un mercado atormentado por la inflación y con una caída sostenida del consumo de los últimos 11 meses. El maratón de descuentos online, que se extenderá hasta el miércoles, se sostiene en el crecimiento que registra el comercio electrónico en el país. El primer termómetro de esta sexta edición fue positivo y comenzó a arrojar algunas tendencias.

Unas 500 empresas participan de la campaña, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 60%. "Entre la medianoche, cuando arrancó el Hot Sale, y las 6 de la mañana del lunes contabilizamos cerca un millón de visitas de usuarios", contó, optimista, Diego Urfeig, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento.

¿Qué se compra? Lo que explicaron desde la CACE suena tan obvio como lógico, en un contexto de crisis e incertidumbre: por un lado, "tickets grandes", como les gusta decir a los expertos, es decir productos caros ofertados con descuento y en cuotas sin interés. "Por ejemplo, viajes. Organizar unas vacaciones, digamos, a Río de Janeiro, por 18.000 pesos en diez cuotas", señaló Urfeig. Pero al mismo tiempo se está profundizando una tendencia distinta (casi opuesta), que consiste en aprovechar el comercio electrónico (y el Hot Sale en particular) para adquirir productos chicos y cotidianos.

Los productos cotidianos

En tanto, Urfeig también destacó que "se dio una transición del comercio electrónico al ir incorporando categorías diversas, que son las del ticket más bajo: indumentaria, cosmética y belleza, alimentos y bebidas..."





Para el experto, esta tendencia habla de un signo de madurez del e-commerce argentino: "Cuando más allá de los televisores y los viajes se empieza a adquirir indumentaria, juguetes, alimentos y bebidas, o sea, todo eso que la gente pensaba que no se iba a vender online por el miedo de no ver el producto, no tocarlo o no poder chequear la fecha de vencimiento con los propios ojos, el mercado online madura y se empieza a parecer al comercio general". En supermercados como Carrefour, por ejemplo, los productos más elegidos bebidas con y sin alcohol y productos de limpieza.





En febrero, ya se había informado de este viraje en base a datos de la CACE: las compras de artículos de la vida cotidiana (bebidas, alimentos y artículos de limpieza) habían registrado un alza del 63% en facturación respecto del año anterior.





Ventas por minuto

"En boca de urna de este Hot Sale puedo decir que hay verticales que están vendiendo bien, como es el caso de los rubros hogar, muebles y decoración, perfumería, cosmética, indumentaria y alimentos y bebidas", enfatizó Urfeig.





Algunos sitios también reportaron un aumento en las visitas. Mercado Libre, por ejemplo, registró a las 9 de la mañana un pico de 245.000 usuarios navegando en simultáneo, lo que representa un 60% más respecto de la edición pasada. El portal informó que se vendieron, en promedio, 14 pares de zapatillas, 13 herramientas, 7 celulares, 5 smart TV y 5 neumáticos por minuto.





El Hot Sale es uno de los dos eventos de descuentos online que organiza esa cámara empresaria. El otro es el Cyber Monday, que se despliega durante tres días entre octubre y noviembre. Pero luego de que las operaciones del primer día del Cyber Monday de 2018 cayeran un 20% respecto de 2017, se entiende que los voceros del sector rechacen esbozar expectativas sobre las ventas de esta semana.





A este punto se refirió Urfeig: "Este año decidimos no hacer estimaciones numéricas. No obstante, varias empresas nos dicen que les está yendo muy bien, algo que en un contexto como el de ahora no es fácil de escuchar. El comercio online no es independiente del contexto general".





"Sin dudas, este evento crecería mucho más si no fuera porque el consumo está retraído. Ahora bien, en general hay crecimiento y mayor interés. Por eso, incluso con un año difícil, la facturación de las ventas electrónicas de todo 2018, en términos nominales, fue un 47% más alta que en 2017. O sea que, contando la inflación, las ventas se mantuvieron", rescató el experto.