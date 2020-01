Heineken le respondió al polémico spot de Brahma

La pieza cuestionada fue creada por la prestigiosa agencia de publicidad Santo para lanzar su nueva variedad Brahma Lime. En el spot un grupo de jóvenes está en la playa tomando cervezas, pero una chica bebe un trago. Aparece otra joven que le tira la bebida, luego la toman de los brazos, la arrastran al mar, un hombre la sumerge en el agua y la obliga a tomar una cerveza.





En el texto del polémico aviso, decía: "La cerveza nos gusta a todos, pero a vos te parece amarga y te sentís afuera tomando traguitos de colores. No desesperes". Y más tarde agrega: "Vamos mi reina, al bautismo birrero", mientras forcejean para obligarla a probar una cerveza.





Entre las principales críticas fue tildado de sexista, de perpetuar estereotipos y hasta se dijo que a algunos les hizo rememorar a algunos métodos de tortura como el "submarino".





Publicitarias.org, la primera comunidad de LATAM con perspectiva de género, señaló: "Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, basta de publicidades que dicen que nuestras elecciones y gustos están mal, basta de publicidades que muestran mujeres siendo forzadas".





Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, basta de publicidades que dicen que nuestras elecciones y gustos están mal, basta de publicidades que muestran mujeres siendo forzadas.





El sábado pasado, casi a las 20 horas, Brahma lanzó en redes un comunicado que decía: "Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos de una manera clara".





El aviso infringe las leyes 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (violencia mediática) y la 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (artículo 70). Y si bien la empresa pidió que lo levanten del aire el sábado, el domingo todavía se seguía emitiendo en canales como TNT.





En su cuenta de Twitter Publicitarias.org agregaron: "Basta de publicidades que perpetúan estereotipos de género como que las mujeres no tomamos cerveza y tomamos "traguitos de colores", basta de publicidades con todos cuerpos hegemónicos, basta de lenguaje sexista". Sabemos que el camino está lleno de aciertos y errores, pero basta, marcas y agencias, de no darse cuenta y no incorporar especialistas en perspectiva de género a sus procesos".





Heineken, que el 10 de enero había lanzado en Paraguay un spot opuesto al discurso de Brahma, batió récords en retuits. Mostraba a cuatro mujeres en un bar que en distintas situaciones recibían tragos y se los daban a los hombres y ellas se quedaban con las cervezas. La pieza, que hoy será estrenada en el mercado argentino, es tomada como respuesta al polémico aviso y reabrió la guerra de cervezas entre Quilmes y CCU, productores de ambas cervezas.





Embed