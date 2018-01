Héctor Timerman pidió su libertad luego de que EE.UU negara su ingreso

El ex canciller Héctor Timerman solicitó hoy su excarcelación ante la Justicia, en el marco de la causa por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, y luego que ayer no pudiera viajar a los Estados Unidos a realizarse estudios médicos porque ese país le negó el ingreso.



Fuentes judiciales informaron a NA que a través de su abogada Graciana Peñafort, el ex canciller detenido en prisión domiciliaria, volvió a solicitar la excarcelación para tener una resolución favorable y así poder viajar a los Estados Unidos.



Timerman es uno de las seis detenciones ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio, pero por su delicado estado de salud permanece bajo detención domiciliaria.



El Gobierno de los Estados Unidos le revocó ayer la visa al ex canciller Héctor Timerman, y por ello no pudo abordar anoche el vuelo que había reservado con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York para realizar un tratamiento médico.



Según su abogada "es una cuestión de vida o muerte" la situación de Timerman y en función de ello solicitó su excarcelación.



El exministro de Relaciones Exteriores y Culto fue notificado de la decisión del Departamento de Estado cuando estaba realizando el check in para abordar el servicio AA954 de la empresa American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.



Timerman tenía previsto viajar a Nueva York por un tratamiento médico, pero ante la negativa de Estados Unidos no pudo subirse al vuelo que iba a aterrizar en el Aeropuerto John F. Kennedy.



El exfuncionario nacional había sido autorizado por el juez federal Sergio Torres, quien subroga a su par Claudio Bonadio durante la feria judicial, a viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico contra el cáncer.



Tras el hecho, allegados a Timerman manifestaron a NA que "la responsabilidad es de Bonadio y la Cámara".