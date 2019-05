Héctor Daer: "Pedimos acciones inmediatas para frenar la decadencia del país"

En conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallese de la CGT, Daer dijo que el acatamiento a la medida de fuerza de 24 horas fue "muy importante" a nivel nacional. "La contundencia de la medida quedó demostrada en las capitales de la Argentina con fotografías de ciudades desiertas", aseguró.





"El movimiento obrero convocó de forma pacífica una huelga de 24 horas con acatamiento contundente a la vista de todos los argentinos. El movimiento obrero reitera que el pedido a las autoridades para que tomen acciones inmediatas que logren frenar esta caída y decadencia social y económica en el país", enfatizó el líder del sindicato de trabajadores de la sanidad.





Daer destacó el acompañamiento de la "mayoría del pueblo argentino" a la huelga para "reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevaba adelante, que sistemáticamente fueron erosionando la actividad económica y productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social".





El gremialista enumeró la caída del empleo y el salario y el crecimiento de la pobreza. "Los índices nos dan la peor perspectiva de futuro: el 50% de nuestros niños están en situación no de pobreza", mencionó, y agregó la "precariedad" de la salud. "Necesitamos e un sistema eficiente que garantice salud y educación", exhortó.





En esa línea, Daer ratificó el "rumbo que ha tomado la CGT en ir siempre en busca de un camino que resuelva el tema de los más necesitados y que permita que en la Argentina se pueda vivir dignamente".





A su turno, el otro co-secretario general de la CGT, el estacionero Carlos Acuña, recalcó que el paro fue una respuesta a una demanda social. "La gente pedía una acción para mandar un mensaje al gobierno", sostuvo.





"El Gobierno no tiene que hacer cortinas de humo, como con los 10 puntos que después quedó en la nada. La CGT siempre tuvo la prudencia necesaria para el diálogo, pero nunca hemos encontrado una respuesta a los pedidos e inquietudes nuestras para mejorar el destino de os argentinos", subrayó el dirigente barrionuevista.





Acuña rechazó el silencio de Mauricio Macri ante la protesta y rechazó los dichos de Patricia Bullrich. "Evidentemente el Presidente escuchaba a los amigos y acreedores que tenía al lado y hacía el juego para el mismo sector, que hoy deben estar festejando que bien que les fue. Repudiamos las palabras de la ministra de Seguridad, que dice que está harta de los paros. Es una lástima que no entienda que es una herramienta constitucional que tenemos para reclamar y que nos escuchen", advirtió.





El líder de los trabajadores de garages y estaciones justificó los piquetes de los movimientos sociales y los desocupados: "Salen a la calle a hacer escuchar porque no tiene trabajo, no pueden parar". Y dijo que no es un paro "en contra" de nada, ni un paro político. "Es un paro para que la situación cambie y el Gobierno no hace nada para cambiar esa realidad", remarcó.





El Fresimona no descarta más paros





Más temprano, referentes sindicales de las organizaciones convocantes al paro general del 29M coincidieron en la primera evaluación de la medida de fuerza: "Es total; la contundencia es absoluta", sintetizaron.





Pablo Biró, secretario general de APLA, titular de FESPLA y miembro del Comité Regional de Pilotos de la ITF aseguró que en el sector aeronáutico el nivel de acatamiento llegó al 100%. "El sector está destruido gracias a la política aerocomercial del Gobierno", remarcó.





Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, dijo que en su rama también la parálisis también fue completa. "No salen vuelos de Aeroparque ni internacionales de Ezeiza", enfatizó ante la consulta de este medio.





Hugo Moyano no descartó nuevas medidas de fuerza y le envió un mensaje a Mauricio Macri. "Si sigue con la misma política no hay otra salida. No puede adelantar nada, porque se decide en conjunto. Si no cambian, no queda otro camino. Es difícil hacerle entender, las necesidades que pasa la gente a quién no ha pasado necesidades. Es diferente quedarse sin plata por haber jugado en el casino, que los que no tienen para comer. No se puede definir si es el último (paro), el anteúltimo o cuántos paros pueden venir", manifestó en una conferencia de prensa en la Federación de Camioneros.





Mario Manrique, del Smata, consideró que el Gobierno "tiene una mirada corta y nula" y que Macri dice "que los sindicatos piensan en octubre, pero son los argentinos los que piensan en octubre" porque quieren cambiar de gestión.





El portuario Juan Carlos Schimd insitió que hay un amplio acatamiento y agregó que "eso lo convierte en el paro más contundente en el último año". Schimd remarcó en diálogo radial que este "es el paro que representa el desacato del aparato económico de este gobierno".





El bancario Sergio Palazzo rechazó las críticas de Patricia Bullrich a la medida de fuerza. "En lugar de preocuparse por el tránsito deberían resolver los problemas de los argentinos", subrayó.





Daniel Catalano, de ATE Capital, sostuvo que el paro es "total" y "enorme" en todo el país y pidió que el Gobierno tenga la "capacidad de leer" los que le sucede al pueblo. "Hay que arreglar el tema de las pymes, la inflación y los salrios. Hay que tener esperanza de que Macri escuche la vos de los trabajadores. Si no mejora el bolsillo va a ser muy difícil. La pelea va a continuar", subrayó el dirigente estatal.





Eduardo López, de UTE, remarcó que en las escuelas hubo total adhesión. "La mitad de los chicos son pobres, las escuelas se convierten en comedores. Tiene que tener centralidad en el conocimiento, pero sabemos que con hambre no se puede estudiar. Estamos acá para que los chicos vengan con la panza llena y el corazón contento", indicó.





Rubén 'Cholito' García, del federación de empleados municipales, reveló que por primera vez en la historia la adhesión de su gremio en las 23 provincias llegó a un acatamiento del 90%. "Lo municipales somos moneda de ajuste, pero desde que estamos en Frente Sindical dimos un salto de calidad. La ministra dice que está harta de los paros, nosotros estamos hartos de las cesantías y del cierre de fábricas", afirmó.





Julio Piumato dijo que el paro en el Poder Judicial es total. "Cuando un Gobierno no escucha las demandas, cuando la pobreza crece al ritmo de la desigualdad social, la dignidad de un pueblo se expresa", afirmó el líder de la UEJN, quien sostiene la medida por 24 horas más hasta en rechazo al "congelamiento" salarial de los judiciales. Piumato exige que se declare la emergencia judicial y un aumento del 15% retroactivo al 1 de mayo último.





Para Hugo Yasky, la "contundencia del paro es absoluta". El dirigente docente atribuyó la alta adhesión a que la medida fue convocada "por todas las centrales de trabajadores". Según dijo el líder de la CTA de los Argentinos a El Destape radio, es el paro "más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri".





El secretario general del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, aseguró que la huelga en el sector industrial es "unánime" durante las primeras horas. "Tiene que ver con la política económica de este Gobierno", indicó el gremialista cegetista. "Iban a disminuir la pobreza, y hay muchos más pobres; no iban a ir al FMI e iba a haber inversiones, pero se endeudaron y no hubo inversiones", agregó.

(Fuente: Ámbito)