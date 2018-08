Hay gente dispuesta a pasar años en la cárcel por ganar un Oscar

La película "La Caída", se basó en la historia contada por la secretaria de Adolfo Hitler. Allí se observa cómo en los últimos días de la guerra, Alemania estaba totalmente destruida por las bombas. Hitler decide suicidarse. Cuando camina hacia una habitación para terminar con sus días, otra secretaria se abraza arrodillada a las piernas del Fürher y dice: "No puede dejarnos, qué haremos sin usted, si no está no somos nada".

Allí está reflejado perfectamente cómo funciona el fanatismo. A ellos no les importan los hechos. Sólo lo que creen.

Lo que es una corrupción pornográfica para algunos, para los fanáticos es santidad, persecución.

Bienvenidos los que llevan "Bolsos" porque de ellos será el reino de los cielos, parecen decir en sus explicaciones. En estas horas La Cámpora llegó a la conclusión que todo es una maniobra de la sinarquía internacional para terminar con los gobiernos populistas.

¿Se está publicando algo que no se sabía?

No

¿Era una sociedad secreta?

No

Era tan brutal, tan visible que lastimaba los ojos.

Pero subió un 25% de la población que piensa que ésto es una película de Spielberg, con cientos de extras y gente dispuesta a pasar años en la cárcel con la esperanza de recibir un Oscar. Fanáticos y oportunistas.

Hubo gente que no midió los tiempos.

Felipe Solá se fue del Frente Renovador. En un reportaje aseguró que Sergio Massa no quiere acercarse a Cristina, y ella es la que tiene los votos y él tiene muchas cosas en común con la expresidenta. Dos días después aparecieron los cuadernos, y el aquelarre de gente arrepentida que frecuentaba Comodoro Py.

Cristina en el senado habló para contenerlos. "La economía es un desastre", dijo. Ya lo sabíamos, pero ese no era el tema

Abogados de ex funcionarios K, le piden a la Cámara Federal que frenen a Bonadio. ¿Por qué? Dicen: "Utiliza en forma extorsiva la ley del arrepentido". "Es una tortura: "Si hablás salís, si no hablás, quedás preso". "Esto es inconstitucional ". "Lo hacen para que confiesen".

Es una forma de decir: Así no vale.

Gioja el presidente del PJ, señaló que todo es una persecución.

Nadie va a reconocer lo evidente.

No se puede pedir otra cosa. Es lo que hay.

En economía, lo único que sirve es bajar el déficit.

Nadie duda que con las medidas adoptadas, se cumplirá la meta del 2,6 % del PBI, que pidió el Fondo Monetario Internacional.

Viene bien la recaudación impositiva y el paquete presentado la semana anterior, marca según los especialistas, que el déficit podría bajar al 2,3%.

Al margen del parate económico, sorpresivamente los ingresos totales crecieron un 25,6%. Especialmente por los recursos tributarios liderados por el IVA, 39%; impuesto al cheque 50% y retenciones 72,9%.

Los gastos primarios aumentaron sólo un 19,1% con una caída del 9,2% en términos reales.

¿Terminó la batalla cambiaria?

Desmantelar de manera rápida las Lebac, va a volcar dinero a la calle. Una parte iría al dólar cada vez que se produzca un vencimiento. No se pueden utilizar las reservas para frenar el billete. La presión devaluatoria afectara los precios. Tal cual lo está haciendo en estos meses.

Por lo tanto, en algunas mesas de dinero se analizó la posibilidad que la inflación no sea 30% en el año, sino por lo menos un 34%.

Síntesis: la batalla con el dólar, no finalizó.

¿Queda alguna esperanza?

El sector agropecuario y Vaca Muerta.

21millones de toneladas de trigo.

50 millones de maíz, 60 de soja, 3 de cebada, 3 de sorgo y 2 de girasol. Agregar maní, arroz y algodón.

Por Vaca Muerta, aumentó la producción. Se hace un esfuerzo porque tienen un precio diferencial.

Hay un valor estímulo.

El Estado paga el gas con una diferencia entre el precio de mercado, 4 dólares por millón de BTU, por 7,50 dólares.

En junio la producción de gas diaria fue de 132,3 millones de metros cúbicos, un 8% más.

Desde octubre se exportara gas a Chile. Hacía más de una década que esto no pasaba.

El litio es el tercer elemento a considerar.

Pero todo esto a mediano plazo en un país donde todo es urgente y cambiante por horas. Todo se ve blanco o negro. Pero todo es más complicado que esa simplificación.