El testimonio de la mujer del argentino que murió por coronavirus a los 53 años

Mario Gustavo Mallo falleció en Italia a los 53 víctima de la pandemia del coronavirus. Su pareja, Lucila Gómez, brindó testimonio desde Europa en charla con "Intratables" de América.

"Esto comenzó el sábado 7 de marzo que hicimos un asado con amigos en casa. Gustavo no estaba abrigado como correspondía y al otro día amaneció con un leve resfrío, pero nada grave. Ya el martes estaba con los síntomas, con fiebre y un poco de tos. Al otro día empeoró, no podía mantener la respiración y tenía dolor corporal y el jueves me contacto con la ambulancia. No me dieron la prioridad porque mi pareja no tenía la fiebre tan alta", comenzó a contarle a Fabián Doman.

"El viernes siguió empeorando, no podía mantener la respiración más de 10 segundos y cuando llamaba la ambulancia me dejaban siempre en espera. La ambulancia recién aparece el sábado a la mañana y esa fue la última vez que lo pude ver. Él se fue a las 10 y recién se conectó conmigo a las 5 de la tarde", agregó.

La última conexión que mantuvo con él fue a través de los médicos italianos.

"El lunes me confirman que tiene coronavirus y se me vino el mundo abajo. Lo pasaron a terapia intensiva porque se había complicado el cuadro esa noche y la anestesista que me llama me dice que él le pidió que me diga que va a estar bien y que iba a salir, que no me preocupara. Fue una cosa desgarradora y muy duro de pasar. Yo estoy sola acá", remarcó.

"El jueves lo tuvieron que entubar y lo pusieron el oxígeno a 100 que es lo máximo. Me dijeron que el estado era gravísimo y yo mantenía la esperanza porque siempre gozó de buena salud, nunca tuvo que llamar un médico. Y finalmente, el sábado siguiente me dijeron que me tenía que preparar para todo y que le avise a la familia y el domingo me llamaron para decirme que Gustavo no iba a pasar el día y ese día falleció", continuó.