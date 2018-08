Habló la ex de Vandenbroele: "Pensé que nunca llegaríamos a esta instancia"

Laura Muñoz es la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, la mujer que destapó el caso Ciccone y que durante todo este tiempo vivió una calvario.





Este martes, tras conocerse el veredicto habló con radio La Red y no ocultó la alegría. "Me parece increíble lo que pasó hoy. Creí que nunca íbamos a llegar a esta instancia. Era una situación que se iba dilatando y dilatando y parece increíble que llegue a buen puerto en este país donde la justicia nunca trabajó y los corruptos siempre se llevaron sus premios".





La mujer que sigue viviendo en Luján de Cuyo contó que a finales de 2009 comenzó su causa cuando "por primera vez, casada con Vanderbroele, supe que algo estaba sucediendo", fueron casi diez años, "toda una vida".

Contó como se fue dando cuenta del entramado del caso de corrupción que terminó con el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou preso. Vandenbroele "cambió sus rutinas. De repente se quería ir a vivir a Buenos Aires, con un trabajo nuevo, se quería mudar a un lugar muy caro, buscaba colegios muy caros. Nosotros en Mendoza teníamos otro ritmo de vida. En la charla cotidiana el tema fue surgiendo de a poco y por situaciones que iba percibiendo, primero fue lo de Formosa, las noticias y por él mismo me fui dando cuenta. Luego él me decía que tenía negociaciones con Núñez Carmona y yo lo alcancé dos veces en el bar donde se reunían".





"Yo le decía en esto no te voy a acompañar, él se fue a vivir a Buenos Aires y yo no. Le decía pensalo, no estoy de acuerdo, volvé a tu antigua vida. Ni siquiera lo hizo por dinero, no vivíamos en forma apremiante. No tenía ninguna razón para hacerlo. Me confundí con el hombre que elegí, cuando tuvo la oportunidad demostró que era diferente a lo que yo creía".





Cuando le preguntaron sobre su opinión por quien fue el vice de Cristina Kirchner sentenció:

"Boudou es para mi un ladrón y es un mentiroso. Es un hombre que deshonra nuestra país. Un caradura, un chanta. Hasta último momento, antes de la sentencia, se quería hacer ver como un pobre hombre atacado por las circunstancias. No tuvo ni en el último momento la dignidad de asumir lo que le toca vivir, no tuvo hombría. Me parece espantoso que haya sido gobernante y nos haya robado en nuestras caras, me parece un espanto que la gente de este país elija esas personas para los represente".





Sobre la condena

Tras el alivio al oír la palabra del juez Muñoz dijo que "a los que nos gobiernan deberían juzgarlos con una vara mucho más dura. Igual no importa cuantos años le dieron, lo importante es que se haya hecho el juicio, que la verdad quedara expuesta, que un delito de corrupción tenga una condena de cárcel y que el hombre quede detenido en le mismo momento. Esto es inédito para éste país".

"Me pasaron cosas personales cuando leían el veredicto, como esos recuerdos de tantos años, de tanta carga, de tanta lucha, de tanta angustia, de ver crecer a mis hijos con la incertidumbre de si iba a poder verlos adultos. Fue muy emocionante".





La denunciante que terminará marcando un antes y un después en la historia del país explicó que estos años sufrió malos tratos y persecución. "Conmigo han sido despectivos, de mi han dicho de todo, que abusaba de mis hijos y hasta la justicia dijo que era deficiente mental, que tenía problemas psiquiátricos y paranoicos, y he aguantado todo eso con la frente alta y sin contestar, ahora a esta altura de los hechos ya no da que digan que lo hice (la denuncia) por despecho. Si de algo puedo estar orgullosa es que nunca toqué un peso de esa plata sucia de Vandenbroele, y nunca gocé de ningún beneficio".