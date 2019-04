Habilitaron el registro de votantes infractores: cómo pagar la multa y qué pasa si no lo hago

La consulta puede hacerse en el sitio de Internet de la Cámara Nacional Electoral infractores.padron.gob.ar . En esa misma página se podrá generar e imprimir la correspondiente boleta de pago. Si un elector que figura como infractor considera que esa situación no es correcta, pueden efectuar el reclamo que estimen pertinente.

Para los que no figuran en el Registro el sitio les permite imprimir una constancia, en reemplazo del troquel que entregan las autoridades de mesa. A los infractores les hablita los pasos para regularizar su situación.





El monto de la multa es $ 50 para los que no fueron a votar -ni justiciaron el faltazo- en las primarias y de $ 100 en las generales. "Aquellos electores que figuren como infractores con relación a ambos comicios, deberán pagar una multa de $ 150", aclararon desde la Justicia Electoral. El dinero que se colecta va a parar al Fondo Partidario Permanente, que luego el Ministerio del Interior reparte entre los candidatos para financiar las siguientes campañas.





Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no figurarán en el Registro de Infractores, aunque no hayan votado en 2015 o 2017. Lo mismo ocurre con aquellos electores que no votaron, pero lo justificaron. Tampoco figurarán los que se hayan desempeñado como autoridades de mesa, delegados de la Justicia Nacional Electoral, miembros de las fuerzas de seguridad afectados al Comando General Electoral y el personal del Correo Oficial.





¿Qué debe hacer el infractor?

Si un ciudadano aparece como infractor, pero posee el troquel que acredita que votó, puede evitar el pago de la multa y efectuar el reclamo en el mismo sitio web o acercarse a la Secretaría Electoral que corresponde a su domicilio, con el documento y el comprobante. Los funcionarios lo judiciales tomará el trámite y lo retirarán del Registro.