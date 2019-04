Guillermo Moreno tildó a Macri de "vago" y a Sanz de "imbécil"

El siempre polémico y verborrágico Guillermo Moreno, ahora precandidato a presidente de la Nación, volvió a criticar duramente a Mauricio Macri, a quien tildó de vago. Y también disparó sobre Ernesto Sanz, sobre quién opinó que es "un imbécil".

Moreno dialogó este miércoles con Radio Nihuil y le pegó duramente a Ernesto Sanz, aunque sin un motivo demasiado claro.

"El tarambana de Sanz que no sé que hace de su vida ahora, ese imbécil, cuando nosotros encabezamos el blanqueo dijo que la gente que blanqueara iba a ser investigada. Cuando el lo lanzó, dije rápido que blanquearan, ahí está la diferencia entre alguien que piensa en la patria y alguien que piensa mirándose el ombligo", expresó Moreno.

Pero el dirigente mendocino del radicalismo no fue el único apuntado por el exsecretario de Comercio, ya que también le pegó a Macri.

"Los que son el mejor equipo de los últimos 50 años son un ineptos. Nunca vi un tipo más vago que el presidente. Macri no trabaja. Estos son vagos e ignorantes, no estudian, no saben. Hay gente vaga pero formada, que si trabajaran además de ser inteligentes, serían brillantes", consideró Moreno.

Para graficarlo, aseguró que cuando él era funcionario, todos los actuales ministros del gabinete de Macri iban a verlo, "tipo seis de la tarde, vestidos de pantalón y zapatos blancos, ahí te das cuenta que no trabajan".

"Cuando Macri tuvo que demostrar que era bueno, fue un desastre. Este es el peor Gobierno de la historia". En cuanto a los antecedentes de Macri como empresario y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Moreno fue igual de crítico que respecto de su gestión como Presidente.

"A Macri en Boca le pusieron una persona a gerenciar el club, eran gerentes de Socma. Y manejar la Ciudad de Buenos Aires tampoco te tenés que desvivir, son entre 10 mil y 12 mil hectáreas. No es que es un lío bárbaro y tenés el presupuesto más importante de Argentina en la proporción de habitantes", detalló.



"El problema que puede tener Cornejo es que es radical, pero no opino porque no lo conozco, ni lo pude tratar nunca", afirmó. El doble de pobreza

Moreno fue muy crítico de los índices de pobreza divulgados en los últimos días, sobre todo los que difunde la Universidad Católica Argentina (UCA).

"Cuando nos fuimos la UCA decía que había cerca del 30% de pobreza, a vos te parece que ahora hay la misma pobreza que cuando nos fuimos. A vos te parece que hay la misma pobreza antes que ahora, es de sentido común", dijo Moreno.

"No se puede comparar el 2013 o 2015 con esto, uno de los dos 30% está mal. La UCA ahora debería dar un porcentaje del 60%, porque hoy la pobreza es muchísimo más alta", explicó. Insiste en su candidatura

Guillermo Moreno ya se lanzó como precandidato a presidente de la Nación (Buenos Aires está empapelada con su propaganda), y cree que el Partido Justicialista debe proponer una fórmula de consenso.

"A mi me gustaría una fórmula de consenso, me parecería bien. Si nos ponemos de acuerdo tenemos que ir con un nombre que no sea necesariamente el que más votos tenga según las encuestas, sino con el que menos expulse", reflexionó.

Además, reconfirmó que será candidato a presidente en el espacio que también están otros dirigentes como Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna. Por otra parte, dijo que Unidad Ciudadana no hay candidato, "se dice de Cristina, pero yo no creo que se presente".

Fuente: Diario UNO de Mendoza