Guido Sandleris será el reemplazante de Caputo en el BCRA

El economista Guido Sandleris será el nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Luis Caputo, quien hoy presentó su renuncia.





Como Vicepresidente de la entidad monetaria continuará Gustavo Enrique Cañonero.





Sandleris recibió su Doctorado en Economía de Columbia University en 2005, su Maestría, también en Economía, de la London School of Economics y su Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.





Desde 2007 es Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, donde entre 2007 y 2015 dirigió el Centro de Investigación en Finanzas y fue Decano de la Escuela de Negocios entre 2014 y 2015.





Previamente, fue Profesor en Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes.





Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.





Desde mediados de este año es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.





En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.





Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía.





Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos.





Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.





Ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.





Realizó trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversión y gobiernos de América Latina.