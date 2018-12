Gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria y este jueves habrá vuelos

Los sindicatos de pilotos APLA y UALA acataron esta tarde la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Producción y Trabajo, por lo que este jueves y viernes habrá vuelos. La decisión la confirmó el titular del gremio UALA, Cristian Erhardt, luego de una reunión de los sindicatos del sector.





"Por más que no correspondía acatar la conciliación, lo hacemos por nuestros pasajeros. El paro está suspendido. Los pilotos están muy fastidiados por las mentiras que se han dicho en estos días", agregó el sindicalista.





El paro había sido anunciado en rechazo a una reciente medida de la ANAC que permite contratar pilotos extranjeros. Más allá de esa cuestión, también persiste el conflicto salarial con los gremios aeronáuticos, ya que la semana pasada fracasó una reunión que Aerolíneas Argentinas mantuvo con los sindicatos debido a que la compañía estatal pretendía analizar el caso de los 376 empleados suspendidos mientras que los gremialistas pusieron como condición anular esas sanciones.





El titular de la ANAC, Tomás Insausti, defendió la reglamentación que flexibilizó los requisitos para comandar vuelos comerciales y explicó que es un permiso puntual por 3 a 6 meses para formar a otros pilotos, y su experiencia y formación deben estar probadas. "En Argentina históricamente se exige la reválida y va a ser así siempre, a pesar de que el viernes pasado en Lima la Organización de Aviación Civil Internacional firmó un acuerdo para la validación automática de las licencias, que ya suscribieron siete países, y nosotros no lo hicimos", explicó el ejecutivo. En declaraciones, Insausti afirmó: "Lo que hicimos fue modificar el procedimiento interno de revalidación porque no era bueno el que tenía el ANAC. No está comprometido el trabajo de los argentinos".





Esto derivó en el anuncio de los sindicatos APLA y UALA, que representan a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentina, Andes Líneas Aéreas y Avían Líneas Aéreas, en el primer caso, y a trabajadores de Austral Cielos del Sur, en segunda instancia.

(Fuente: Infobae)