Gobierno propuso incrementar el salario mínimo un 35% en 3 cuotas

El Consejo del Salario se reunió en la sede del Ministerio de Trabajo con el objetivo de que funcionarios, empresarios y sindicalistas intenten acordar un nuevo haber mínimo.





"No es lo suficientemente aceptable por parte de la CGT", dijo Héctor Daer a la salida de la reunión. "No nos conformó este valor", agregó. Sin embargo, adelantó que no tienen pensado implementar medidas de fuerza.





Los aumentos escalonados se implementarán 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, no acumulativo.





Tanto desde la CGT como las dos CTA, reclamaban que el salario mínimo sea equivalente a la canasta familiar de pobreza que mide el Indec, que actualmente está en $31.148.





Más temprano, las organizaciones sociales se movilizaron desde el Obelisco hasta la Secretaría de Trabajo, ubicada en avenida Leandro N. Alem 650.





Del encuentro participaron, por el sector empresario, Daniel Funes de Rioja (UIA), Jorge Hulton (CAMARCO), Natalio Grinman (CAC), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Jaime Campos (AEA), entre otros.





Por la CGT, en tanto, asisten Héctor Daer, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Rodolfo Daer.

(Fuente: Infobae)