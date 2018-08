Gobernadores del PJ se dividen y Macri se ilusiona con el Presupuesto

A días de tener que presentar el Presupuesto 2019, el Gobierno nacional logró una de sus principales estrategias de cara a la discusión en el Congreso: romper el bloque de gobernadores del PJ.

En la previa al encuentro al que convocó para hoy la Casa Rosada, los gobernadores peronistas venían llevando reuniones conjuntas a través de sus ministros de economía para definir una postura común frente al recorte de $ 100.000 millones que deberán afrontar los 24 distritos. Pero en las últimas semanas estalló una interna que se venía gestando, y el detonante fue el ajuste del fondo sojero.

A horas del encuentro, en Balcarce 50 cuentan "porotos" y suman a favor al PJ dialoguista en donde revisten Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Domingo Peppo (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones), además de Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) de partidos provinciales. En el oficialismo hoy son optimistas de conseguir los votos de estas provincias para aprobar en el parlamento el ajuste fiscal que acordó con el FMI para el próximo año.

Fuera de este grupo quedaron los distritos gobernados por el justicialismo cuyos mandatarios no se sienten representados por la posición de Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Sergio Uñac. En este sector se encolumnaron Carlos Verna (La Pampa), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). En Casa Rosada consideran que estas provincias ya no acompañarán el Presupuesto, que ingresaría al Congreso el 15 de septiembre.

"Nosotros vamos a ir con una contrapropuesta a la reunión de los ministros. Y si no es tomada en cuenta no vamos a ir a la Rosada y no vamos a firmar ningún acuerdo. Nuestra postura es que se mantenga el subsidio al gas a las provincias del sur, se frene la baja de las retenciones a la soja y el maíz y se impongan retenciones a la minería, la suspensión de la rebaja al impuestos a la ganancias. Incluso no descartamos la suspensión del Acuerdo fiscal, particularmente en lo que hace a la reducción de Ingresos Brutos", explicaron a El Cronista desde una de las provincias del núcleo duro.









Por el lado del PJ dialoguista la contrapropuesta está conformada por la quita de los subsidios al transporte $ 50.000 millones; eliminación del fondo sojero que son $ 5.000 millones este año y otros $ 29.000 millones para 2019, el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente en $ 12.000 millones y una reducción en los ATN para completar los $ 100.000 millones que les pidió el Ejecutivo nacional.





La Casa Rosada desplegó sus principales espadas esta semana para sumar el aval del PJ dialoguista. Como parte de esa tarea, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, visitaron el martes a Passalacqua en Misiones. Hoy los secretarios nacionales Alejandro Caldarelli, Rodrigo Pena y Paulino Caballero irán a la casa porteña de Salta para reunirse con los ministros de Economía provinciales de la oposición. Luego, recibirán en Hacienda a los 5 distritos oficialistas.





El Cronista