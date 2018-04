Georgina confesó: "Lo peor fue escuchar en el juicio cómo mataron a mi marido"

Fue oportunidad para que Barbarrosa recuerde la muerte de su esposo. "Nos íbamos al cumpleaños 14 de mi hija, le arruinaron la vida. Uno puede salir adelante, pasa un tiempo, hacés terapia y contención, el cariño de mi familia, de mis amigos del público fue increíble".

"Habíamos hecho la pileta y entonces alquilamos un micro para ir con los chicos, unos iban a dormir en carpa, otros en la casa y de golpe todo cambió", dijo.

"Para robarle tres tipos, lo matan al Vasco, pasó una ambulancia y no lo levantó, él se murió desangrado", recordó.

Georgina Barbarrosa en "Debo decir"



"Decirle a mis hijos esto fue terrible, lo peor que me pasó en la vida, uno no lo entiende. Yo no quería velatorio, pero mi terapeuta me dijo que no, que teníamos que entender que el Vasco había muerto, asi que lo velamos un ratito", contó.

"Pero lo peor fue el juicio. Además de cuidar a mis hijos me volví loca por buscar a los asesinos, lo que lees en el diario de golpe me pasaba a mi", expresó.

"Yo pedía que denuncien, que iba a haber testigos protegidos, hasta que llegamos al juicio, y ahí comencé a darme cuenta de cómo lo habían matado a mi marido, escuché como lo habían matado", lamentó y apuntó al juez Axel López que lo dejó libre al asesino.