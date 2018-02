Garavano repudió la "visión antidemocrática" de Zaffaroni

"Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido", agregó el ex juez de la CSJN.





Consultado por el diario Clarín, el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, consideró que Zaffaroni "presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas".





"Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", sostuvo el ministro y consideró que por ello "no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana".





En tanto, por redes sociales, el diputado Waldo Wolff también cruzó a Zaffaroni y aseguró que intenta provocar y "quiere venderse como un perseguido político, cuando fue un juez de la dictadura que no pudo justificar sus ingresos, tenía prostíbulos y apañaba delincuentes".