Garavano fue denunciado por encubrimiento en la causa AMIA

El titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, ex senador radical Mario Cimadevilla denunció este jueves al ministro de Justicia Germán Garavano, por graves delitos relacionados con la actuación del Estado en el juicio por encubrimiento del atentado en el que son juzgados entre otros el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.