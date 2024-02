Fuerte repudio a Milei por burlarse del síndrome de Down para atacar a Torres

"Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó Torres.

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él.

"Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", indicó.

sindrome.webp

Carta de la Red Trisomía 21

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) publicó un comunicado que aúna la opinión de numerosas entidades de distintos puntos del país -agrupados en la Red T21- para responder a la actitud del presidente de la Nación.

"La Red Trisomía 21 (Red T21) rechaza la actitud del Presidente de la Nación, Javier Milei (...) Desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'. También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero, por ahora, no hubo respuestas", reza el texto.

Y sigue: "Red T21 recuerda, además, que a través de ASDRA se envió una nota a la ANDIS el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades".

"Desde las asociaciones hacemos un llamamiento al Presidente de la Nación y a la sociedad en general para que, en vísperas al 21 de marzo, los diferentes actores tomen contacto con las organizaciones de familias locales para profundizar en el Modelo Social de la Discapacidad, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de derribar mitos y tender puentes para una mayor inclusión, con igualdad de oportunidades para todas las personas", cierra el comunicado.

El antecedente

Tiempo atrás, Milei había sido duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. En aquel entonces, desde ASDRA señalaron que es un término discriminatorio y violento.

El antecedente ocurrió en 2019, cuando el actual mandatario se refirió al economista liberal Roberto Cachanosky como “mogólico, imbécil, tarado”.

“Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado", expresó en aquella oportunidad el actual jefe de Estado.