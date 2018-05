Fuera de agenda: Dujovne se reunió con David Lipton, el segundo de Lagarde en el FMI

La reunión "sorpresa" se dio en el marco de la primera jornada de negociaciones entre los funcionarios de Mauricio Macri y el Fondo, luego de que ayer el presidente anunciara que "condiciones internacionales favorables" de sus primeros dos años de gestión y la política gradualista que implementa su administración requiere "del financiamiento externo" para "equilibrar el desastre de las cuentas públicas". O sea, que la Argentina volvió al Fondo. ¿El monto que buscaría? Unos USD 30.000 millones.





Según lo que se pudo saber, el encuentro entre Lipton y Dujovne fue una reunión "cordial", y definen de la misma manera a todos los encuentros de hoy. "Se pusieron al día los números del país y mañana va a haber más precisiones", aseguraron las fuentes. No se habló de montos ni de condicionalidades aún y, a pesar de que el gobierno insiste con que el préstamo será de la modalidad "stand by" de "alto acceso", no termina de estar claro si habrá desembolso o disponibilidad del dinero.





Lipton es Primer Subdirector Gerente del Fondo desde 2011. Antes, trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la Casa Blanca, y fue funcionario de Bill Clinton. En el sector privado, se desempeñó en el Citi y el fondo Moore Capital Management.





Agenda





Según comunicó esta tarde Hacienda, y como estaba previsto, Dujovne se reunió con Alejandro Werner, responsable del Hemisferio Occidental del Fondo. "Fue una primera reunión introductoria para discutir los próximos pasos en el proceso de negociación. Argentina pedirá un acuerdo financiero "stand by" de alto acceso", según detalló el ministerio.





También estuvieron en la reunión dos expertos del Fondo en Argentina: el italiano Roberto Cardarelli y Nigel Chalk.





Además, hubo otros encuentros de los "equipos técnicos" para intercambiar información. EL equipo con el que Dujovne viajó está compuesto por su jefe de gabinete, Ariel Sigal; Guido Sandleris, el jefe de asesores de la cartera de Hacienda, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda. También fueron integrantes del ministerio de Finanzas que dirige Luis Caputo. Es el caso de Santiago Bausili, secretario de Finanzas. "Estos procesos duran típicamente cerca de 6 semanas", dice el comunicado.





"En el día de mañana Dujovne continuará las reuniones. Por la mañana se encontrará con David Malpass, subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro y por la tarde con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde". Lagarde no estaba en Washington: llegó este mediodía y se habría trasladado directamente a su residencia, en Georgetown.





(Fuente: Infobae)