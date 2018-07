Fue a denunciar un robo y la comisaría estaba cerrada

Harto de que le robaran el ganado, un productor de la zona de Alcota fue a hacer la denuncia a la comisaría del pueblo y se encontró con que estaba cerrada. La situación aumentó su indignación y descargó su ira en las redes sociales. El posteo en el que narraba su desgracia y le pedía explicaciones al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se viralizó, pero la situación no se resolvió.

El ahora famoso productor ganadero, José Luis Fina, arribó a su campo y se encontró con que uno de los alambrados estaba caído. Como ya le había pasado en otras ocasiones, de inmediato se dio cuenta que había sido víctima del robo de hacienda y decidió grabar con el celular desde su camioneta su improvisado rodeo de los animales y lo subió a Twitter.

Embed Otra vez tipos q entran y arman este lío... A contar porque seguro algo falta. pic.twitter.com/rGtTVllvfj — José Luis Fina (Fini) (@Finiten) 8 de julio de 2018



Junto con el video escribió: "Otra vez tipos que entran y arman este lío...A contar porque seguro algo falta". Estaba en lo cierto y lo confirmó en su siguiente publicación, en la que reveló: "Falta un ternero. Por qué no se van a labura en serio en vez de calentar sillas y cobrar sueldos...? Siempre lo mismo y la policía y fiscalía ni se mueven...!"

No contento con hacer su denuncia pública arrobó en el tuit a Pullaro y a la ministra de la Producción provincial, Alicia Ciciliani, y como para que no queden dudas de a qué se refería le agregó el hashtag #Abigeato. Una vez hecha la catarsis en las redes sociales se encaminó al pueblo, ubicado 95 kilómetros al sur de Rosario, para radicar la denuncia en la policía.

Embed Comisaría de Alcorta cerrada con llave, tocó timbre y no contesta nadie. Llamé al 911 tampoco pueden contactarse ellos. Hola @maxipullaro Y @AliciaCiciliani pic.twitter.com/iT0vjpIfSn — José Luis Fina (Fini) (@Finiten) 8 de julio de 2018



Ahí estalló de nuevo. Y no es para menos, al llegar a la seccional de policía se encontró con que la puerta estaba cerrada con llave y, para peor, nadie atendió a su llamado. No dudó ni volvió a descargar su furia en Twitter, donde contó que no solo golpeó la puerta, tocó el timbre sino que llamó por teléfono y nadie le respondió. Se fue, seguro de que volvería.

El productor ganadero se sorprendió al ir a denunciar que le habían robado un ternero a la comisaría encontrarla con la puerta cerrada con llave

"Se escuchaba la radio desde la vereda (la guardia está pegada) que reclamaban contestación, el teléfono... nada. Si había alguien estuvo 30 minutos en el limbo. Volveré después. Hay que armarse y defenderse uno mismo pues el Estado Pcial (Santa Fe) no cumple esa función", fue su escueto relato en Twitter, suficiente para que sus seguidores lo convirtieran en tendencia.

Embed Les voy a hacer propaganda hasta que alguien me preste atención. Hola @maxipullaro Hola @AliciaCiciliani Me están robando y matando animales..! https://t.co/v6iYJBql1s — José Luis Fina (Fini) (@Finiten) 9 de julio de 2018



Al día siguiente hizo un nuevo intento. Fue a la comisaría, tuvo suerte de que estaba abierta, solo que el titular de la repartición no estaba y nadie supo decirle cuando podría encontrarlo. Volvió a Twitter y escribió: "Les voy a hacer propaganda hasta que alguien me preste atención. Hola @maxipullaro Hola @AliciaCiciliani Me están robando y matando animales..!"