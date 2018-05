Frigerio: "No es solo el Presidente el que piensa que estamos en el camino correcto"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, insistió este viernes en el acompañamiento de gobernadores a la decisión del Gobierno de pedir apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) al sostener que "no es una única persona, el presidente (Mauricio Macri), el que piensa que estamos en el camino correcto".



Tras la reunión que mantuvieron el jueves mandatarios provinciales con Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Frigerio, el titular de la cartera política había remarcado el "respaldo" de los gobernadores a la solicitud de un crédito al FMI.



"No es una sola persona, el Presidente (Mauricio Macri), el que está convencido de que estamos en el camino correcto sino también la mayoría de los dirigentes políticos que creen que la Argentina no se puede vivir eternamente de fiado", dijo Frigerio esta mañana, en declaraciones formuladas a Radio Mitre.



Ayer los mandatarios provinciales criticaron también al proyecto de Emergencia Tarifaria aprobado por la Cámara de Diputados, que ahora deberá ser tratado en el Senado.



En tanto, en la entrevista que concedió esta mañana, Frigerio reafirmó que el Gobierno Nacional está "cumpliendo con el pacto fiscal", lo que será demostrado frente al FMI, en el sentido de que "estamos auditando las cuentas y le vamos a llevar a los organismos la buena noticia de que en el 2020 todas las provincias van a estar en equilibrio fiscal".



El ministro del Interior explicó que esto se producirá gracias "al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, con el tope al gasto corriente" y "las mayores transferencias a las provincias".



No obstante, el funcionario aclaró que "ahora es momento de discutir las responsabilidades entre los distintos niveles del Estado" entre los "municipios y las provincias", y así también el "Presupuesto 2019" para saber de "qué se va a ocupar una provincia, un municipio y la Nación, en esta nueva Argentina más federal".



Consultado sobre la ausencia del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el encuentro de ayer en la Rosada, explicó que se debió a que "fue papá y se encuentra de licencia" pero resaltó que el mandatario provincial "está en línea con el resto de los gobernadores" que participaron ayer de la reunión.



Ellos fueron el cordobés Juan Schiaretti; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Tucumán, Juan Manzur; el de San Juan, Sergio Uñac; y el de Chaco, Domingo Peppo, a lo que se sumó luego un encuentro de las autoridades con el misionero Hugo Passalacqua.