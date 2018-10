Frigerio: "Macri es el garante de las luchas de Carrió"

El portal La Prensa, afirmó que el funcionario insistió en que Macri y Carrió comparten "la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad" y "por tener un Estado más transparente"

"No tengo dudas. No sé por qué Carrió perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente", declaró Frigerio a Radio 10.

"No voy a romper Cambiemos, sino que van a ver que estoy salvando Cambiemos. Estoy cumpliendo con el electorado", dijo en el programa de la actriz Mirtha Legrand al ratificar la alianza de la CC con el PRO y la UCR.

La legisladora reprocha además a Garavano por declaraciones en las que el ministro afirmó que "no es bueno" para el país que un ex presidente sea detenido, en momentos en que la justicia federal pide el desafuero de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por casos de presunta corrupción.